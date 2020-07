En el 2019, alrededor de dos millones de peruanos viajaron por el país durante los días feriados de Fiestas Patrias, según un reporte del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima. Esto generó un dinamismo económico cercano a los S/ 700 millones.

Este año, a causa de la pandemia de coronavirus, nos hemos visto obligados a quedarnos en casa y limitar las travesías al espacio mental, en salvaguarda de la salud pública. Sin embargo, esperamos que esto no sea impedimento para ya comenzar a planear la siguiente aventura, ni bien podamos superar este difícil momento.

Por ello, en Gestión consultamos a cuatro conocidos personajes peruanos sobre sus destinos favoritos, la frecuencia con la que lo visitan y a dónde irán tras la pandemia.

Sofía Mulánovich

Surfista

Sofía Mulánovich, excampeona mundial de surf. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

Mis destinos favoritos son Máncora y Punta Hermosa. Vivo en la segunda e intento visitar la primera una o dos veces al año porque la comida es excelente, las playas son superlindas y el clima es riquísimo. Además, ambos lugares tienen buenas olas y es donde mejor la paso.

Cuando todo esté más controlado de hecho me gustaría regresar porque será bueno ayudar a la economía del lugar, pero debemos ir viendo poco a poco, tener tranquilidad y cuando llegue el momento respetar los protocolos que dicten.

El balneario de Máncora es el rincón favorito del Perú para Mulánovich. (Foto: Promperu)

Fito Espinosa

Artista plástico

Fito Espinosa, artista plástico. (Foto: Mayu Mohana / GEC)

Tengo una relación muy cercana con la sierra porque mi padre es de la sierra del norte. En los últimos dos años he viajado bastante para Cusco, unos amigos tienen una casa en Urubamba e hice un proyecto con el hotel Monasterio, de la cadena Belmond.

Pero más allá de los temas laborales, siempre ha sido un destino que me emociona. La última vez que fui hice zip-line, visité una laguna e hice kayak. Cuando pase la pandemia, como hace tanto frío en Lima, queremos ir a buscar algo de sol en el norte.

Durante los últimos dos años, Cusco ha sido el destino peruano preferido para Espinosa. (Foto: Wilfredo Huanachin / Gestión)

Giovanna Prialé

Presidenta de la Asociación de AFP

Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP.

He nacido en la sierra y, en general, me jalan mucho las zonas de altura. Pampa Galera, Carmen Salcedo y Paccarictambo. Me gustan mucho por sus paisajes, sus caminos y porque debes ir por tierra, disfrutando de la flora y fauna. Y no quiero olvidarme de Puno, con el lago Titicaca, los Uros y Sillustani.

Me gusta viajar al menos una vez al año a provincias y apenas las posibilidades lo permitan volveré a hacer turismo interno, porque cada viaje es un regalo y nutre nuestro ser como peruanos.

El lago Titicaca, los Uros y Sillustani, todos en Puno, guardan un lugar especial en el corazón de Priallé. (Foto: Mincetur)

Héctor Solís

Chef

Héctor Solís, chef y dueño del restaurante Fiesta.

Me encantan la sierra y la selva, pero las playas del norte son un lugar especial porque me crié junto a las tibias aguas de Pimentel. Además, en casi todas las playas del Perú hay pescadores artesanales a los que les puedes pedir que te saquen algo especial. Muy pocos espacios en el planeta tienen ese privilegio.

Normalmente no pasa un mes sin que viaje al norte. Como además me gusta hacerlo manejando, ya tengo el carro y las maletas listas para cuando pase la pandemia. Tengan por seguro que iré al norte.

Haberse criado en la playa de Pimentel, en Chiclayo, lo convirtió en su destino preferido. Aunque confiesa que antes de la pandemia no pasaba ni un mes sin viajar hacia el norte del país. (Foto: Fabiola Valle / GEC)

