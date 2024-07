¿Ya cuánto tiempo en la industria cementera?

Yo nací en la industria cementera, saliendo de la universidad el año 1999 ingresé a Cementos Pacasmayo, estuve ahí hasta el 2014 y de ahí pasé a Quimpac, trabajé desde el 2014 hasta el 2019, de ahí regresé al Grupo Hochschild para trabajar en el proyecto de fabricación y producción de tierras raras, en un proyecto en Chile, y de ahí recibo la invitación del Grupo Gloria para unirme a Yura.

En esta trayectoria, ¿ha pasado por muchos puestos?

Pasé de la parte operaciones, yo soy de Operaciones neto, pasé por la parte de proyectos, de gestión, administración y ahora estoy liderando a Yura. Cuando estaba en el Grupo Hochschild hubo un programa de selección de potencialidades y fui uno de ellos. El Grupo Hochschild me pagó el MBA en Michigan, eso me permitió tener mayor amplitud.

¿Qué lecciones recoge de la industria cementera?

Siempre he sido un hombre relacionado con la industria de cemento, ahora que estoy trabajando con don Jorge y don Claudio (Rodríguez) he tenido la posibilidad de aprender de ellos, de su visión, la humildad, la pasión por el trabajo y eso hace que te sientas en familia. He tenido la oportunidad de poder trabajar con grandes líderes.

¿En esta industria es muy de campo, o más de oficinas y viajes?

¿Dónde se genera la plata? Acá. Si no ves, no controlas. Desde Lima puedo preguntar, pero acá (en la planta de Arequipa) miro, veo, siento, paseo, me junto con la gente, me siento a comer con ellos, hay que estar con ellos.

¿Vive en Arequipa?

Sí.

¿Nació en Arequipa?

No, pero ya me han adoptado. Yura está en Arequipa y su mercado es el sur, hay que estar acá.

¿Siempre en su mente estuvo la industria cementera?

Yo salgo de la universidad y recibo la invitación de Pacasmayo para trabajar ahí, para mí era algo nuevo. Salí de la universidad, soy químico de profesión (de la PUCP). Vi grandes maquinas, empiezas a aprender, te gusta.

LEA TAMBIÉN: Yura va tras instalación de planta solar fotovoltaica en Arequipa

La vida familiar

Con esta relocalización a Arequipa, ¿cómo hace con la familia?

Somos yo, mi esposa y mis cuatro hijos. Soy flexible y adaptable. De Pacasmayo pase a Estados Unidos por el mismo grupo, luego regrese a Lima, y ahora en Arequipa. En cada caso siempre he tenido la facilidad. Mis dos hijas están estudiando en el extranjero y mis dos hijos menores están estudiando en Arequipa. Mi hobbie es pasar todo el tiempo con mi familia.

¿Destina días u horas especiales a la familia?

Es manejo, el trabajo y la familia tienen su espacio, trato de no mezclar.

¿Tiene algún hobbie?

Paso con la familia, con mis hijos, tratar de salir a hacer actividades, nos gusta estar juntos.

¿Hay fechas especiales para verse con ellos?

Sí, claro, en los cumpleaños, mis hijas ya son mayores de edad, están trabajando. Mi hija mayor está haciendo su maestría en la Universidad de South Florida en Marketing y trabajó en la Embajada Británica. Mi otra hija está estudiando Biología, también en la Universidad de South Florida, como papá me siento orgulloso.

¿Se visualiza mucho más tiempo en este sector?

Actualmente estoy enfocado en cumplir la visión del Grupo Gloria y apoyar a don Jorge y a don Claudio en los objetivos.

El modelo de gestión

A nivel de la gestión del talento, ¿hay retos derivados de la propia naturaleza del negocio y las jornadas?

El principal potencial de Yura es su gente, es camiseta. La gente de Yura quiere a Yura.

¿Cuál es su fórmula para liderar esta empresa?

En todo este tiempo en diferentes empresas es básico tener dos pilares: la experiencia, que son las personas que han trabajado mucho tiempo; y los jóvenes, que están entrando y tienen ese empuje, mezclas esos dos factores y la mezcla es explosiva, es lo que funciona. No puedes irte a un lado ni a otro.

¿Cómo define su liderazgo?

Mi gestión está basada principalmente en darles todas las facultades a mis gerentes, confío en ellos totalmente, sé que lo están haciendo bien y cuando tengo que intervenir lo hago con cada uno. Tenemos reuniones de estrategia, pero siempre les hago seguimiento, me gusta ser el coach, el mentor, darles la oportunidad cuando veo un potencial. Darles espacio.

¿Y con su perfil químico, hay más cosas que le hubiera gustado hacer?

Cemento es una parte, pero como químico quería hacer cosas que se pueden venir a la mente que no se podrían hacer, pero creo que en cemento Yura la está rompiendo, y a parte Yura tiene una potencialidad a largo plazo de hacer cosas impresionantes.

En Perú, ¿qué está faltando en su sector?

Creo que la parte de formación es donde nos falta (académica en pregrado). Perú aún no ha desarrollado el potencial que necesita en temas de gente para poder aprovechar sus ventajas, no solamente en recursos naturales sino en muchas más cosas. Ahora recién nos estamos dando cuenta que los puertos son una ventaja, recién estamos haciendo el puerto de Chancay.

¿Cómo combina su formación de químico con la gestión?

Cuando estudias una carrera de ciencias, eso te da la base, la estructura y obviamente lo que uno aplica es pequeño, ya después viene la práctica, la experiencia. Ya luego vas aprendiendo, experimentado, te da otra visión, no solamente de ver números.

Más allá de Yura

Si pudiera vivir en otra ciudad, ¿optaría por quedarse en Arequipa?

A ojo cerrado. Levantarte y ver el Misti, trabajar al pie de un volcán, ¿quién tiene esa bendición? Es una oportunidad que, de verdad, te la comento, es muy buena, no solamente te desarrollas como familia, como profesional. Me siento muy a gusto trabajar en el grupo, estamos desarrollando cosas cada vez mejores, nuevos productos.

¿Le atrae otras actividades, la docencia?

He sido docente, fui profesor en la Universidad de Piura por cinco años y enseñaba a chicos de los últimos años de la carrera de Administración de Empresas, y veíamos un curso de política de empresas. Para mí era muy gratificante, pues aprendía mucho más de ellos.

¿Se animaría a retomar esa vida académica?

Posiblemente, no cierro las puertas, pero actualmente hay bastantes cosas por hacer en Yura, estamos muy enfocados, optimistas en todo lo que podemos hacer.

Temas que te pueden interesar sobre Yura:

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.