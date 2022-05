César Sánchez, country manager de Kingston para Perú y Ecuador, inició en el negocio en la década de los 90. Su plan era escalar en la pirámide organizacional del rubro. Así, pasó por distribuidores, mayoristas y fabricantes. “Creo que ese es uno de mis mayores logros, el haber cumplido lo trazado”, sostiene.

¿Qué diría que le permitió ascender?

Ser organizado, cumplir con tus tiempos y estar disponible en la medida de lo posible para tus clientes. Kingston tiene un esquema home office. Pero no tan home, porque es mucho trabajo de campo y viajes.

Pero muchos pueden ser organizados o cumplidos...

Se deben tomar muchas decisiones.

¿Alguna decisión no resultó tan buena?

Este es un negocio muy dinámico, no da tiempo para lamentarse. A veces tomas decisiones que pueden no solo perjudicar la dinámica, sino significar pérdida de dinero.

¿Tiene algún ejemplo?

Nuestra dinámica de precios hace que tengamos que apoyar al cliente en decisiones de compra o no compra. “Espérate en comprar porque el precio va a bajar”, le decimos. Y resulta que al final de la semana se incendia una fábrica, se inunda un almacén y el precio sube.

¿Eso daña la relación con el cliente?

En el momento te rompe el teléfono diciéndote: ¿por qué me dijiste esto? Pero yo tampoco soy el dueño del clima, ¿no? Eso se da muy frecuente y a veces es tanto que empieza a generar cierta suspicacia en cuanto a la veracidad de nuestras versiones. Pero no pasa de ser un comentario sarcástico o la chacota porque a largo plazo todo va bien.

Dejando de lado el negocio, ¿qué disfruta hacer en su tiempo libre?

Bueno, el tiempo libre es algo complicado (ríe). Tal vez para muchos no va a sonar grato, pero el tiempo de pandemia me permitió acercarme nuevamente a mi familia.

¿Qué hacen juntos?

Voy dos o tres veces a la semana al gimnasio. Al principio, Braulio, mi hijo mayor, me acompañaba y levantaba algo de peso, hacía sus cositas. Ahora la situación se invirtió y el acompañante soy yo. También me gusta escuchar música. Trato de adecuarme a las nuevas modas, aunque me cuesta creer que entradas para un cantante en particular se agoten en cuestión de minutos.

¿Para qué artistas pagaría?

Tengo algunos nombres que tal vez ya no vengan a Perú como AC/DC. Queen sigue tocando, pero sin Freddie Mercury no creo que sea Queen. Probablemente vaya a Guns N’ Roses.

¿En qué formato empezó a escuchar este género?

Uy, vamos a hablar de la edad entonces. Yo soy de los que se quedaba a mitad de la madrugada a grabar los cassettes para poder después intercambiarlos o comercializarlos. Tenías que encontrar la secuencia en la que pusieran la canción que querías grabar y que no tuviese comerciales ni al inicio ni al final. Pensaba: ¿cuándo aparecerá algo que permita avanzar y retroceder las canciones sin utilizar el lapicerito para hacer girar la cinta?

Siendo alguien que trabaja en el sector de la tecnología, ¿podría decir que extraña esa época?

Extraño la simpleza, mas no los avances. Si bien te costaba más trabajo encontrar información acerca de un tema y debías ir a la biblioteca, eso te generaba también mayor interés. Hoy en cinco segundos tienes la respuesta a todo googleando. Eso le facilitó la vida a la gente, pero le quitó ese gustito por la investigación.

EN CORTO

Llegada. César Sánchez estuvo en una empresa mayorista, en la que trabajó con Kingston un año. Al partir a un nuevo trabajo, le dijeron: “Si surge una oportunidad, lo llamaremos”. Él lo tomó con escepticismo, como una frase producto del cariño. Pero seis años después, lo invitaron a postular. “Habían apreciado mi trabajo”, dice con sorpresa.