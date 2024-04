¿Cómo ingresó al sector educativo?

Si bien llevo en la educación más de 30 años, era un sector al que nunca pensé que iba a entrar. Tenía proyectado trabajar en la industria pero surgió la oportunidad en ese momento para abrir la primera facultad de administración, hotelera y turismo en el país y tuve que aprovecharlo, porque esto sucede pocas veces en la vida de un profesional.

Fue un gran cambio

Sí, sentía que a través de la apertura de esa facultad iba a poder impactar en la vida de miles de jóvenes. Me quedé en el sector educación porque a lo largo de todos estos años me ha motivado a levantarme siempre con mucha fuerza y energía. Además, veo a los estudiantes cómo sacan adelante no solo su propia carrera o profesión sino también a su familia, ya que le permiten acceder a un mayor bienestar y beneficios. Eso es un motivo muy difícil de encontrar en algún otro sector en la economía de nuestro país.

¿Y vio como opción salir del sector?

Tuve oportunidades para salir del sector educación pero no lo hice porque estoy feliz. La clave del éxito de todo líder y profesional es encontrar aquello que uno lo motiva y que sobre todo lo hace feliz; eso explica el por qué tengo tantos años en este rubro, estoy acá y no me arrepiento de absolutamente nada, porque a través de este trabajo he podido contribuir a formar miles de profesionales que hoy tienen éxito y contribuyen al país a salir adelante.

¿Cómo ejercer el liderazgo en una institución?

Lo más importante es atraer talento y saber retenerlo, pero lo segundo clave es contar con colaboradores que no necesariamente piensen como uno mismo. Si algo termina afectando en la competitividad de una institución es cuando todos piensan igual y le dicen sí al líder, por eso es fundamental encontrar personas con pensamientos distintos, disruptivos, con ideas nuevas y que nos planteen retos que uno no se había imaginado antes.

¿Qué consejos suele dar?

Son varios, pero si algo hacemos en la universidad y algo le pedimos a nuestro colaboradores y líderes que me acompañan es que necesitamos garantizar que siempre escuchamos la voz del alumno y que todo lo hacemos pensando en su beneficio. Al final, si terminan recibiendo una mejor formación y experiencia los van a convertir en profesionales bien formados, sobre todo para transformar la realidad de nuestro país, que es la misión que tenemos como UPC, donde hemos podido contribuir a esa transformación que permite que el Perú sea más competitivo, justo e inclusivo.

El hockey y viajes con historia

A nivel personal, ¿Cuál es su mejor pasatiempo?

Dentro de una agenda muy ajetreada, mi pasatiempo favorito es mi familia, el poder estar con mis hijos y esposa es lo que más disfruto. Estar juntos, pasear por la ciudad, salir a comer o alguna actividad es lo que en el fondo me permite tener un balance entre un trabajo exigente y comprometido, con el tiempo y dedicación a los que más uno quiere.

¿Cómo separar la vida personal del trabajo?

Hay que tratar de buscar un balance. Si bien hay momentos del año donde, por la propia naturaleza del trabajo, se le quita tiempo a la familia, uno tiene que saber que más que cantidad se trata de calidad en el tiempo que se le dedica al que más quiere.

¿Hay algún deporte que practique?

Trato de hacer ejercicios todos los días. De joven practicaba el hockey sobre césped e incluso lo llegué a hacer a nivel competitivo y representando al Perú para unos Juegos Panamericanos hace muchos años, me involucré mucho en este deporte hasta el nivel de ser presidente de lo que en ese momento era la Comisión Nacional de Hockey y hoy es una federación.

¿Sigue practicando hockey?

Es un deporte que sigo viendo y siguiendo, lo practiqué hasta hace algunos años pero ahora lo sigo como fanático. Me gusta ver todos los deportes porque es fundamental en la formación de todo ser humano y te genera disciplina, especialmente cuando se practica en equipo, ya que ayuda a desarrollar también una serie de habilidades que son muy útiles cuando uno tiene que trabajar con otras personas.

Y cuando tiene el tiempo para hacerlo ¿A qué destinos suele viajar?

Me encanta viajar, sobre todo con la familia y por placer. Primero siempre está el Perú, porque tiene destinos maravillosos y espectaculares que merecen conocerse, porque así vamos a entender cuáles son esas oportunidades que tenemos que convertir en realidad. Y, en el extranjero me encantan los destinos que tienen historias, porque nos permiten a través de su gente y ciudades a entender mejor cómo se formaron. Visitar esos destinos nos enseña muchísimo.

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.