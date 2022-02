Se acerca el Día de San Valentín y es una gran oportunidad para hacer una pausa, festejar al amor y demostrarlo a la pareja. Estas son algunas propuestas románticas que ofrecen cuatro hoteles de la capital, que han preparado paquetes especiales que incluyen cenas, alojamiento, desayunos y otras sorpresas.

1. Una noche en un lugar con historia

El Country Club Lima Hotel ofrece un paquete de alojamiento para dos personas (una noche en el hotel, desayuno buffet, copa de espumante de bienvenida, una botella de Cava de 750 ml, trufas en la habitación, entre otros detalles) que puede ser en la suite o en cualquiera de las habitaciones estándar. “Adicionalmente, tenemos un paquete especial solo para la cena especial que consta de tres tiempos, en la que pueden pedir novillo con costra de pimienta en grano en salsa de mostaza o un salmón a la brasa en salsa teriyaki”, señala la directora de Ventas de Los Portales Hoteles, Vanessa Villagrán.

2. Quesos, espumantes y una poción de amor

En Novotel Lima, el paquete San Valentín está vigente del 11 al 14 de febrero. La primera propuesta es una noche de alojamiento, dos desayunos, una botella espumante, tabla de quesos y un late check out. Para los que desean solo la cena romántica, incluye un coctel poción del amor, una degustación de encantos, plato de fondo a escoger y postres variados.

La gerente de Ventas de Novotel Lima, Claudia Calderón, explica que el mismo día pueden hacer las reservas, sin embargo, para sorpresas especiales los interesados deben coordinarlo con 24 horas de anticipación.

3. Una cena especial en Isidro Bistró

El Hyatt Centric Lima ofrece para las parejas una noche de alojamiento para dos personas, con desayuno buffet incluido en Isidro Bistró Limeño, early check in y late check out.

Los enamorados pueden hacer uso de todas las instalaciones del hotel, como la piscina temperada, el gimnasio y la sauna. También cuentan con un paquete solo para cena, que es una propuesta gastronómica “sexy y ligera” del chef Carlos Testino. Esta incluye all you can drink de espumante durante toda la velada.

“Nosotros preparamos con un mes de anticipación el paquete de San Valentín. Las ofertas son solo para parejas y estarán vigentes desde el 11 hasta el 14 de febrero. Tenemos un desayuno buffet de Lima y una terraza especial para sorpresas y pedidas de mano “, detalla la directora de Ventas de Hyatt Centric Lima, Narly Paz.

4. Dos lugares para completar la experiencia

El Swissotel Lima también festeja el amor. El gerente de Marketing de este lugar, Antonio Valdiviezo, cuenta que ofrecen dos opciones de hospedaje y dos opciones de cena en sus dos restaurantes: La Fondue y La Locanda.

“En el paquete completo la pareja tiene la cena, el alojamiento con un corazón de chocolate y una botella de vino en la habitación, un desayuno completo, el uso de las piscinas climatizadas. Adicionalmente, pueden disfrutar de un almuerzo en el jardín y el spa”, apunta Valdiviezo.