La simplicidad que ofrecen las redes sociales ha hecho que su adopción en América Latina sea alta. De acuerdo con cifras del reporte Digital in 2019 de Hootsuite y We Are Social, estas plataformas tienen una penetración del 67%.

Muchos de los usuarios comparten información sensible o utilizan sus funcionalidades como la geolocalización sin ser conscientes de los riesgos a los que están expuestos.

Alerta

1. Compartir su ubicación en tiempo real

Según a un estudio realizado por Kaspersky y CORPA, 40% de los peruanos publica o realiza check- in en los lugares que visita, mientras que un 37% comparte sus datos personales para obtener descuentos, ofertas o promociones.

Entre los principales riesgos a los que se exponen los usuarios al utilizar la geolocalización sin precaución se encuentra la exposición de datos privados como su ubicación exacta, hora de salida hacia el evento, las rutas que tome y la posible predicción de sus siguientes movimientos o destinos, por mencionar algunos.

La empresa británica Credit Sesame entrevistó a 50 exprisioneros, y unos de sus principales hallazgos fue que un 78% declaró haber usado plataformas como Twitter o Foursquare para rastrear a las personas y posteriormente asaltarlas, además de que un 74% admitió haber usado Google Maps para robar domicilios.

2. Postear imágenes de las entradas a los eventos.

Publicar boletos o entradas en redes también es una forma de avisar a los ladrones de las fechas y las horas en las que no estarás en casa. Pero no solo eso, con frecuencia los usuarios olvidan tapar los códigos de barras y cifras de dichos boletos, corriendo el riesgo que alguien más pueda copiar esta información y hacer duplicados para entrar al evento o revender las entradas. Entre más reconocido sea el evento, más atractivo será para los cibercriminales.

¿Cómo evitarlo?

· Evita hacer check-in o compartir datos de sitios relevantes como tu propio domicilio, lugar de trabajo o escuela, así como los de familiares y amigos.

· Habilita filtros de privacidad en tus diferentes redes sociales para compartir el contenido solo con aquellas personas que conoces y evitar que cualquier persona tenga acceso a tu información.

· Si no quieres dejar de compartir tu asistencia y la experiencia del evento, cambia el check-in por el check-out; es decir, hazlos de forma tardía, después del evento. Avisa cuando te vas y no cuando llegaste. Este comportamiento ha sido adoptado por varias celebridades, muchas de ellas después de haber tenido roces de seguridad por compartir de más en redes sociales.

· Para no compartir información de tu ubicación, desactiva el geoetiquetado de tu dispositivo, ya sea solo en la cámara o en todas las aplicaciones.

· Abstente de compartir información de tus entradas los eventos. Si de todos modos deseas hacerlo, asegúrate de tapar la información sensible, como los códigos de barra o QR.