Correr, montar bicicleta o seguir una rutina que encontramos en nuestra plataforma favorita. La situación a la que nos ha empujado la pandemia de COVID-19 nos ha obligado a reinventar la forma en la que nos ejercitamos, reemplazando los gimnasios por las pantallas.

El ejercicio físico resulta especialmente importante en estos tiempos, ya que además de ayudarnos a reducir el riesgo de sufrir enfermedades que aumenten la vulnerabilidad ante el COVID-19, también resulta beneficioso para nuestra salud mental, según la Organización Mundial de la Salud.

El desconfinamiento paulatino por el que venimos atravesando, además, ha provocado que las actividades al aire libre estén entre las preferidas por la mayoría. Seguidas, muy de cerca, de las aplicaciones que arman rutinas para realizarse en los reducidos espacios del hogar y sin utilizar grandes máquinas.

Resulta complicado rastrear cuáles son las apps más utilizadas para llevar a cabo estos ejercicios, pero un vistazo a las tiendas de apps de Android y Apple incluyen entre sus recomendaciones a estas:

Freeletics ( Android / iOS )

/ ) Nike Training Club ( Android / iOS )

/ ) Adidas Training by Runtastic ( Android / iOS )

/ ) Leap Fitness Group ( Página web )

) Relive ( Android / iOS )

Otra de estas aplicaciones es BoostStudio, una plataforma de ejercicios peruana que mezcla rutinas de entrenamiento, asesoramiento nutricional y coaching motivacional.

La fundadora y CEO de la empresa, Maria Paz León, detalló a Gestión el camino que los llevó a pasar de un espacio físico al mundo digital y cómo esto ha redefinido su negocio.

“Estábamos por abrir un nuevo local, teníamos las bicicletas estacionar ya en aduanas para implementar el gimnasio y pensábamos lanzar nuestra app que permita conocer los cronogramas, reservar clases y comprar paquetes, cuando se decretó el confinamiento”, explica León.

“No fue fácil pero nos adaptamos, sabíamos que era el momento de crecer a pesar de no abrir. Rediseñamos la app, potenciamos nuestra plataforma web y lanzamos ambas dos semanas después de iniciado el confinamiento”, agrega.

Actualmente, BoostStudio cuenta con una web que ofrece más de 280 videos de clases pregrabadas sobre seis disciplinas distintas, siendo la más popular la de indoor cycling. Además, ofrecen el servicio de alquiler de bicicletas estacionarias para poder seguir las rutinas que ofrecen a través de su app, disponible en las tiendas digitales de Android y Apple.





“Además, contamos con un pequeño newsletter sobre las charlas motivacionales y nutricionales que ofrecemos. Por otro lado, vendemos implementos de entrenamiento para quienes desean seguir nuestros programas o ejercitarse por su cuenta”, detalla León, quien también es una de las entrenadoras de cycling.

Los resultados obtenidos bajo esta nueva modalidad han sido tan alentadores que pasaron de ser una salida a la coyuntura al modelo que seguirán a futuro, asegura la CEO.

“Al iniciar la pandemia pensamos que la plataforma sería algo temporal, pero hoy te puedo decir que es algo que va a perdurar en mi empresa. Mucha gente que no entrenaba se enganchó durante la pandemia gracias a estas clases en casa porque se dio cuenta que no le tenía que invertir tanto tiempo como creía”.

A la fecha, BoostStudio cuenta con 30 clientes que han optado por el plan en el que alquilan una de las bicicletas estacionarias, además de otros 180 que fluctúan mes a mes. Por otro lado, la venta de implementos para entrenar han visto un aumento de ventas del 30% durante la última semana.

“Esto nos ha permitido ampliar nuestro mercado hacia el exterior. Ahora tenemos clientes de Colombia, Estados Unidos y España. Incluso hemos podido llegar a clientes peruanos a los que les gustaba nuestra filosofía pero para los que era imposible asistir antes de la pandemia”, señala.

Según León, el cambio no solo fue positivo para los clientes sino también para el personal que la acompaña en la empresa. “Los instructores también han sido capacitados para dar una clase virtual, ellos también me han dicho que se han podido reinventar y encontrar una nueva versión de ellos mismos. Fue un cambio para todos”.

Pero la tendencia en cuanto a compra de implementos que mencionábamos en el caso de BoostStudio no solo se ha limitado a artículos netamente deportivos durante la pandemia. “Hubo un claro aumento en el consumo deportivo, no solo de accesorios como mancuernas, colchonetas o sogas sino también en cuanto a contenido en redes sociales, apps y podcasts relacionados al deporte y estilo de vida saludable”, explica Diana Cortés, subgerenta de Márketing para relojes Casio en América Latina.

“En cuanto a los gadgets, hubo un importante incremento en la adquisición de este tipo de accesorios y dispositivos como los relojes inteligentes, que ayudan al usuario a medir su rendimiento y progreso, de acuerdo a la actividad física que realice", comenta.

Cortés detalla que en el caso de Casio, la línea deportiva G-SQUAD que forma parte de G-SHOCK, registró un incremento del 37% en ventas comparadas al año anterior.

“Debido a esto, nos enfocamos en promover esta línea de modelos que fungen como relojes inteligentes por sus funciones y cuyos modelos se ajustan al perfil del usuario. Por ejemplo, los GBA/GBD-800 y GMA/GMD-B800 están pensados para quienes recién comienzan la actividad física y necesitan datos básicos que son provistos gracias a la app G-SHOCK Connected”, apunta.

“Mientras que modelos como el GBD-H1000 están diseñados para llevar el entrenamiento al siguiente nivel gracias a sus prestaciones tecnológicas como el GPS de alta precisión, un sensor óptico que mide el ritmo cardíaco, una duración continua de al menos 14 horas que lo hacen ideal para runners, ciclistas o triatletas”, detalla.





En líneas generales, Cortés señala que las marcas han detectado que los usuarios buscan que un gadget cuente con una pantalla de alta definición y ofrezca la mayor cantidad de datos precisos para cada tipo de actividad, tomando en cuenta las diferencias entre quienes desean llevar un estilo de vida saludable y quienes desean pasar a un entrenamiento de competición.

Cabe resaltar que más allá de la app o gadget que mejor se acomode a lo que busca con su rutina de ejercicios, algo que no variará debe ser la precaución a tomar cada vez que se realiza alguna actividad física, principalmente entre quienes recién inician.

“Tener esta cantidad de ofertas, ya sea por aplicaciones o por medio de Instagram y YouTube, ha sido una enorme posibilidad de que personas que antes no realizaban actividad física por fin tengan una vida más activa. Es una ventaja grandísima. Pero, la desventaja es que se tiene menos control en cuanto a intensidad, frecuencia y los objetivos de la persona, lo que puede llevar a que no progresen de forma adecuada. El ejercicio es buenísimo, pero si no lo hacemos bien puede ser perjudicial”, comenta Maria Pia Urguelles, directora de Terapia Física de la UPC.

La especialista recalca que los factores a tomar en cuenta para seguir una rutina de ejercicios son la intensidad, duración, descansos y progreso que nos trazaremos.

“La meta que nos debemos trazar no es perder peso y volvernos súper musculosos sino cambiar nuestro estilo de vida a largo plazo”, aconseja. “Toda rutina tiene tres partes: calentamiento, la parte principal y el enfriamiento. Hay que tomar en cuenta, además, si tenemos enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial u obesidad, porque se deberán agregar precauciones adicionales y lo ideal sería consultar con un médico antes de empezar a estresar el cuerpo”.

Todo esto con el fin de evitar alguna lesión u otro tipo de daño sobre el cuerpo que termine desalentándonos de seguir con las prácticas del ejercicio físico. “Las lesiones de tejido blando; es decir, ligamentos, músculos y tendones, y las de sobrecarga en las articulaciones por no ejecutar correctamente una rutina son las más comúnes en estos casos”, detalla.

“No darle el descanso necesario al cuerpo, además, puede generar lesiones en la columna, sobre todo en la zona lumbar y cervical, a causa de los microimpactos que reciben. Todo esto se debe tomar en cuenta al momento de planear una rutina”, finaliza Urguelles.