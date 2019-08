Después de ocho años, la marca de autos Audi lanza la segunda generación del modelo Q3 al mercado. “Viene con un nuevo lenguaje de diseño que hereda de la Q8: es más agresivo y musculoso”, detalla su gerente general, Alexandra Bonnemaison.

Versiones y características

El modelo cuenta con tres versiones: Attraction (desde US$ 46,990), Advanced (desde US$ 49,990) y Launch Edition (desde US$ 50,990).

Las tres tienen similares características en rendimiento: un motor cuatro cilindros en línea de 1.4 litros capaz de generar una potencia de 150 HP y desarrollar un par máximo de 250 Nm de torque que acelera de 0 a 100km/h en 9.2 segundos.

¿En qué se diferencian? “Attraction tiene un panel digital, pero tiene aros 17”. En cambio, Advanced tiene aros 18”. Y la versión Launch Edition viene con asientos eléctricos, espejos abatibles y elementos como rejillas en el techo”, aclara Bonnemaison.

Público objetivo

Respecto a sus atributos, la ejecutiva de Audi señala que “dadas las tendencias, el salto más grande que ha dado la Q3 es en tecnología”.

Por eso, el vehículo “se dirige a un público de edad o de espíritu millennial o centennial. Hacia solteros o parejas jóvenes, que puedan tener uno o dos hijos pequeños”.

Y es que las mujeres prefieren autos que destaquen por sus atributos tecnológicos, eficiencia y comodidad (Gestión 07.08.2019). “Este auto es uno de los modelos más vendidos entre nuestras clientas”, responde Bonnemaison al respecto.

Sin embargo, la Q3 anterior tenía las líneas más suaves, por lo que las características del nuevo diseño “van a ampliar el segmento al que va dirigido”, agrega.

Ventas y proyecciones

Los resultados de la preventa arrojan que en un mes se han despachado y reservado 40 unidades de las 48 del stock.

Bonnemaison aclara que el número de ventas se debe a una demanda de clientes insatisfechos que estaban a la espera de la nueva generación.

“Deberíamos vender por encima de las 100 unidades hasta fin de año”, añade la gerente.

“Nos sorprendió la venta. Había muchos clientes aguantando la compra de su SUV por la llegada de la Q3”.