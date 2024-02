(G de Gestión) La celebración del Año Nuevo chino es una festividad vibrante y llena de tradiciones milenarias que capturan la esencia de la rica cultura china. La mesa, cargada con platos auspiciosos y simbólicos, como el pato pequinés o el chancho Cruyoc, invita a familiares y amigos a reunirse para compartir alegría y fortuna. Este 2024 es el año del dragón de madera ¿planea celebrarlo degustando un poco de su gastronomía en Lima?

1. El Titi, el chifa ganador de los premios Summum en el 2022. ¿Qué platos probar? Botecitos en el estanque de peces (ajíes rellenos con chancho, langostinos y castañas), costillas de cerdo asadas. Cuenta con los mejores wantanes de la ciudad.

Dirección: Avenida Javier Prado Este 1212, San Isidro.

2. Titi: Perfecto para ocasiones especiales. Este chifa es simplemente delicioso. Además ofrece comida cantonesa con un toque creativo y original. No es barato, pero bien vale la pena.

2. Lung Fung, inaugurado hace 57 años se ha convertido en uno de los mejores restaurantes de comida oriental en el Perú. ¿Qué probar? Ensalada de medusas, el pato pequinés al estilo Lung Fung, con man tou (unos panecillos chinos) tostados y salsa hoisín. También los langostinos Chiu Yim Sichuan, fritos con ají amarillo y limo.

Dirección: Av. República de Panamá 3165, San Isidro.

Foto: Lung Fung.

3. Haita. El mejor lugar para comer Pejasapo al vapor. Otro plato que hay que probar aquí es el Gaunan con nabo (un guiso chino de carne que se deshace en la boca). También los Fuchok, enrollados de láminas de soya rellenos de chancho molido con langostinos y hongos, con salsa de ostión.

Dirección: Av. Aviación 2701, San Borja.

Pejesapo al vapor. Foto: Haita

4. San Joy Lao. Uno de los más aclamados en el Centro de Lima. Creado por el mismo propietario de El Chinito, Luis Yong. El local es famoso por su Chancho Cruyoc, super crocante, en una salsa acaramelada con pimientos, duraznos y holantao. El Fung Kin Chong Long, enrollados de pechuga de pollo con chancho asado y langostinos, es otra delicia. Y los imperdibles minpao rellenos de chicharrón de El Chinito.

Dirección: Ucayali 779, Cercado de Lima.

5. Hou Wa. El Hou Wha ofrece una buena combinación entre los tradicionales platos orientales y la gastronomía peruana. ¿Una opción imperdible? Los langostinos cristal, enormes y sabrosos. Pichón molido, Chita Crisantemo, crocante y dulce.

Dirección: Carlos Tenaud 490, Miraflores.

El Hou Wha ofrece una buena combinación entre los tradicionales platos orientales y la gastronomía peruana. Foto: Hou Wha.

6. Four Seas. El conocido chifa ubicado en el distrito de San Borja ofrece una particular carta de gastronomía oriental. ¿Lo que no puedes perderte? Los fideos Sao Faon con carne, las costillas de cerdo con miel, también la sopa Sam Si, y la famosa sopa wantán.

Dirección: Av. Aviación 3124, San Borja

LE PUEDE INTERESAR