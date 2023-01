¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2023? También llamado Año Nuevo Lunar, es un festival anual de 15 días en China y en las comunidades chinas de todo el mundo que comienza con la luna nueva que ocurre entre el 21 de enero y el 20 de febrero según los calendarios occidentales. Gestión te explicará a qué hora inicia, cuáles son las celebraciones en diferentes países, tradiciones, rituales y más información sobre esta fiesta.

El Año Nuevo chino también se conoce como la Fiesta de la Primavera. Es el festival más solemne del año para todos los chinos y se ha celebrado en China durante miles de años, con diversas formas de actividades entre las diversas regiones de China.

La celebración del Año Nuevo se centra en eliminar lo malo y lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo y lo bueno. Es un tiempo para adorar a los ancestros, exorcizar malos espíritus y orar por buenas cosechas. Hoy también lo celebran las comunidades chinas fuera del país. La danza del león, la danza del dragón, las ferias de los templos, las compras en el mercado de las flores, etc., son solo algunas de estas ricas y coloridas actividades.

En el período previo al año nuevo, la gente limpiará sus casas para deshacerse de la suciedad, la basura y otros artículos no deseados. Los redecorarán con coplas rojas, faroles, maceteros y muebles nuevos, y comprarán los alimentos para las especialidades del banquete.

¿Por qué es el Año Nuevo del Conejo?

El zodíaco chino está compuesto por 12 animales, comenzando con la rata y pasando por el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. El dragón es visto como el signo más auspicioso y, a menudo, hay un aumento en los nacimientos durante los años del dragón.

El zodíaco se considera crucial para comprender a las personas, su salud, su riqueza y su vida amorosa. El año del conejo comenzará el domingo y finalizará el 9 de febrero de 2024.

El conejo, y cualquier persona nacida en un año de conejo, se considera tranquilo y pensativo. Cada animal del zodiaco también tiene una serie de colores, números y direcciones de la suerte. Pero las perspectivas de cada persona para el año y la vida también están influenciadas por los “cinco elementos” de madera, fuego, tierra, metal y agua.

¿Cuál es el origen del Año Nuevo Chino?

Los orígenes del Año Nuevo chino están impregnados de leyenda . Una leyenda es que hace miles de años un monstruo llamado Nian (“Año”) atacaba a los aldeanos al comienzo de cada nuevo año. El monstruo tenía miedo de los ruidos fuertes, las luces brillantes y el color rojo, por lo que esas cosas se usaron para ahuyentar a la bestia.

Las celebraciones para marcar el comienzo del año viejo y traer la suerte y la prosperidad del nuevo, por lo tanto, a menudo incluyen petardos, fuegos artificiales y ropa y adornos rojos. Los jóvenes reciben dinero en coloridos sobres rojos. Además, el Año Nuevo chino es un momento para festejar y visitar a los miembros de la familia. Muchas tradiciones de la temporada honran a los familiares que han muerto.

¿Por qué se celebra el Año Nuevo Chino?

Primero, la leyenda dice que el Año Nuevo chino surgió de una antigua batalla contra el Nian, que suena igual que ‘año’ en chino), una bestia aterradora que aparecía cada Nochevieja Lunar para comerse a la gente. y ganado Para ahuyentar al monstruo, la gente exhibía papel rojo, quemaba bambú, encendía velas y vestía ropa roja. Estas tradiciones se han continuado hasta la actualidad. En segundo lugar, es una celebración de la llegada de la primavera y el comienzo de un nuevo año en el calendario lunisolar chino.

¿Qué animal es el Año Nuevo Chino 2023 y por qué?

El Año Nuevo Chino 2023 es el Año del Conejo , más específicamente, el Conejo de Agua, que comienza el 22 de enero de 2023 y dura hasta el 9 de febrero de 2024. Los años recientes/próximos del Conejo son 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 y 2035. Si nació en uno de los años, entonces es un Conejo.

Experimentarás el año de tu signo zodiacal de nacimiento en 2023, lo que se considera mala suerte. Los 12 animales del zodíaco chino son la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

¿Cómo se dice “feliz año nuevo” en chino?

En el norte de China, es común decir “Xinnian Kuaile” (Feliz Año Nuevo en mandarín) al saludar a alguien. Mientras que en Guangdong y Hong Kong, la versión cantonesa del saludo es “Gong Hey Fat Choi” (deseándole un año próspero).

¿Qué decoraciones del Año Nuevo chino haces?

La decoración es una parte importante de la celebración del Año Nuevo Chino. La gente dedica mucho tiempo y esfuerzo a mejorar sus casas y el entorno inmediato para dar la bienvenida a los Dioses de la Riqueza. Se dice que hay dos Dioses de la Riqueza: un Dios de lo Civil y un Dios de lo Militar.

Las personas arreglan recortes de papel en las ventanas y pinturas populares en las paredes, cuelgan faroles rojos dentro y fuera de sus casas, exhiben coplas en las puertas, cuelgan un gran carácter chino en la entrada principal,

¿Por qué 2023 es el Año Nuevo Chino 4721?

¿Sabías que el horóscopo chino se rige por las fases de luna y no de acuerdo con el calendario gregoriano. ¿Qué implica eso? El Año Nuevo Chino da por empezado un nuevo ciclo cuando sucede la primera luna nueva del primer mes lunar, que siempre coincide con el periodo entre el 21 de enero al 20 de febrero.

Para el 2023, la celebración del Año Nuevo Chino empezará el domingo 22 de enero. En cuanto a la diferencia de años (2023 y 4721), se debe a que el calendario chino comienza a contabilizar desde el año de la coronación del Emperador Amarillo Huangdi en el 2698 a.C.

¿Qué historias y mitos se cuentan en el Año Nuevo Chino?

Hay varias historias míticas sobre el Año Nuevo chino, populares en diferentes regiones del país. Según una historia, había una vez un mundo de fantasmas. En él había una montaña con un gran melocotonero que se extendía sobre un vasto paisaje. Encima de este árbol anidaba un gallo de oro.

Cada mañana, cuando cantaba el gallo, todos los fantasmas volvían apresuradamente de su noche de fiesta. En la entrada al mundo de los fantasmas se sentaron dos dioses de la puerta a cada lado de la puerta. Si se descubre que un fantasma que regresa ha hecho daño o maldad la noche anterior, será castigado por los dioses de la puerta.

Este es el origen de las coplas que la gente exhibe durante la Fiesta de la Primavera: se cree que tienen el poder de detener los males y la mala suerte.

Otra historia habla de una bestia unicornio en la antigüedad en China. El unicornio se llamaba Nian y era ferozmente agresivo. Vivía en el fondo del mar, pero bajaba a tierra para saquear el ganado y lastimar a la gente. Todos los años, cuando estaba cerca de la víspera de Año Nuevo, los aldeanos, jóvenes y viejos, escapaban a los arbustos y se escondían de la bestia.

Una vez, llegó un anciano, quien declaró que tenía el poder mágico de defenderse de esta bestia. Así que una noche, cuando la bestia apareció de nuevo, con la intención de saquear el pueblo, los petardos de repente estallaron de la nada, explosivos y ruidosos. Luego vino el anciano con una túnica roja, riendo a carcajadas.

Al ver esto, la bestia se asustó y huyó avergonzada. A partir de entonces, todos los años los aldeanos encendían fuegos artificiales y decoraban sus casas con materiales rojos. Poco a poco esto se ha convertido en una tradición para celebrar el Año Nuevo con sonidos ruidosos y decoración roja.

¿Qué se considera mala suerte durante el Año Nuevo chino?

Hay diferentes prácticas para limpiar la casa durante el período de Año Nuevo. En términos generales, la gente no barría el piso el día de Año Nuevo; o si lo hacen, no tirarían basura ni tirarían agua fuera de la casa. Cualquier cosa recolectada de la escoba debe guardarse dentro de la casa, ya que tirarla significaría separarse de la riqueza para el próximo año.

También es importante que al barrer el piso, no se debe barrer los pies de alguien, porque les traería mala suerte en tiempos venideros. La gente tampoco saldría de casa por la puerta trasera el día de Año Nuevo; los miembros mayores de la familia no regañarían a los niños, incluso si no se comportan como deberían.

¿Por qué la gente baila el León y el Dragón en el Año Nuevo Chino?

Tradicionalmente, si alguien viera alguna de las ‘Mascotas de la suerte’ el día de Año Nuevo, tendría mucha suerte para el año que viene. Las cuatro ‘Mascotas de la suerte’ son el dragón, el fénix, el unicornio y la tortuga dragón. Son animales ficticios que viven en el mar o vuelan en el cielo. Esto explica por qué la gente realiza danzas de leones y dragones para celebrar el Año Nuevo.