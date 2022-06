¿Cuánto ganan los actores de “Stranger Things”? El éxito de la serie de la plataforma Netflix ha permitido tirar la casa por la ventana, pues se gasta US$ 30 millones por capítulo, lo que incluye los atractivos salarios del reparto, que se han multiplicado a medida que avanzan las temporadas.

“Stranger Things” ha estrenado su cuarta y penúltima temporada, que incluyó varios nuevos personajes. Ya salieron sus primeros siste episodios y se está a la espera de los otros dos en julio.

El portal Wall Street Journal ha desvelado que cada episodio tiene un costo de US$ 30 millones. Sí, por cada hora que duran los episodios de esta temporada, que tendrá nueve entregadas, sería un total de US$ 270 millones. ¿Cuál será el presupuesto para la quinta temporada? A continuación, cuánto ganan los famosos actores.

¿CUÁNTO GANAN LOS ACTORES DE ‘STRANGER THINGS?

De acuerdo con Wall Street Journal, esto es lo que ganan los destacados actores:

Winona Ryder y David Harbour

US$ 350,000

Los protagonistas adultos, Winona Ryder y David Harbour, estarían facturando US$ 350,000 por episodio. Harbour antes cobraba US$ 80,000 y Ryder ganaba US$ 100,000.

Joyce Byers (Winona Ryder) y Jim Hopper (David Harbour) representaron el suspenso en esta temporada. (Foto: Entertainment Monkey Massacre)

Millie Bobby Brown

US$ 350,000

Aunque al principio solo ganaba US$ 20,000 por episodio, cuando debutó en la serie con 13 años, Millie Bobby Brown ha sabido ir escalando. En la tercera temporada ganaba US$ 250,000 y en esta cuarta temporada de Streanger Things cobra US$ 350,000 por capítulo.

De izquierda a derecha los personajes Argyle (Eduardo Franco), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Eleven (Millie Bobby Brown), Will Byers (Noah Schnapp) y Mike Wheeler (Finn Wolfhard) en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Entertainment Monkey Massacre)

Mike, Dustin, Lucas y Will

US$ 250,000

Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will) comenzaron cobrando US$ 20,000 por capítulo, pero ahora, los famosos niños de la serie, cobran US$ 250,000 por entrega.

Noah Schnapp es Will; Caleb McLaughlin, Lucas; Finn Wolfhard, Mike; y Gaten Matarazzo, Dustin (Foto: Entertainment Monkey Massacre)

Nancy, Steve y Jonathan

US$ 150,000

Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Joe Keery (Steve Harrington) y Charlie Heaton (Jonathan Byers) ganan US$ 150,000 por episodio.