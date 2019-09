Además de talento y perseverancia, ser un atleta de élite requiere financiamiento. En ese sentido, el patrocinio es una de las mejores opciones para solventar entrenamiento, alimentación, viajes, entre otros gastos que tiene un deportista .

¿Pero cómo llega un campeón, como los que tuvimos en Lima 2019, a vincularse con una marca?

Requisitos

El enlace entre empresas y atletas es posible gracias a las agencias de marketing y management deportivo. Por ejemplo, Inyogo, que nació en el 2016, selecciona a los deportistas con los que trabaja a través de diversos filtros.

“Si una marca quiere tener una maratón un domingo a las 5 a.m., el patrocinado debe estar disponible”, explica Julio Medina, cofundador de la agencia.

“Además, tiene que estar dispuesto a manejar redes sociales, salir en prensa y contar su historia”, detalla entre los requisitos que se establecen antes de comenzar a trabajar juntos”, agrega Medina. Una vez que se cierra el trato, la tarea de la agencia comienza. “Somos quienes recomendamos a las marcas con qué deportistas pueden trabajar”, comenta Eduardo Flores, director de Toque Fino-Marketing Deportivo. “De esa forma, nos aseguramos también de que las empresas tengan la mejor manera de llegar a su audiencia”, añade.

El fútbol y los polideportivos

Pero el trabajo de las agencias no se queda en ser simples intermediarios. “Nosotros tenemos el objetivo de construir héroes deportivos”, señala Medina. Esa es la gran oportunidad que significó Lima 2019 para tantos atletas antes desconocidos para el Perú.

“Debería haber un antes y un después tras los Panamericanos como lo hubo en el Mundial”, indica el ejecutivo de Inyogo, que tiene entre sus deportistas a Alexandra Grande, Daniella Rosas, Gladys Tejeda, entre otras medallistas.

US$ 100 mil al año cuesta auspiciar a un atleta que participó en Lima 2019. Antes del evento, el patrocinio llegaba a los US$ 80,000.



Y es que luego de Rusia 2018, los auspiciados de la selección, que eran entre tres y cinco futbolistas, pasaron a ser alrededor de 15 jugadores. Asimismo, las empresas involucradas en patrocinio llegaron a ser hasta 30, según Medina.

Sin embargo, la labor con futbolistas y polideportivos no es igual en cuanto a auspicios. “Mientras que para los futbolistas el pago de su club les soluciona todo, los atletas requieren de la empresa privada para continuar con sus circuitos deportivos”, dice Flores, que representa a ocho profesionales de fútbol y diez atletas y paraatletas.

Menos marcas, más inversión

Sin embargo, el objetivo de las agencias no es que el jugador tenga demasiadas marcas detrás de él o ella. “El mercado recién está conociendo lo que es auspiciar a un atleta y somos más flexibles”, dice el ejecutivo de Inyogo. Flores concuerda y agrega: “Menos marcas, pero con mayores ingresos es la regla en el manejo comercial de un deportista. De esa forma también la marca no se ve tan expuesta”.

Otros datos

Según Medina, el 40% de auspicios se decide por los gustos o aficiones de un gerente general.

En cuanto al rubro de las empresas patrocinadoras, Flores indica que las de consumo masivo son las que tienen mayor presupuesto.

US$ 4000 mil vale el auspicio anual a un jugador top de la selección de fútbol, según Julio Medina, cofundador de la agencia Inyogo.



Asimismo, encontrar un patrocinador para un paraatleta es más difícil. “Es un tema de responsabilidad social corporativa. Pero en el Perú no se da. No es que las marcas no quieran, sino que no han entendido la gran oportunidad que tienen de conectar con sus públicos a través de estas historias de vida”, dice Flores.