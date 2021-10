El juego del calamar es la serie coreana es la más exitosa que se haya estrenado hasta la fecha en Netflix, con un total de 132 millones de espectadores logrados en su primer mes online.

Según el diario británico “The Guardian”, la serie le habría generado a Netflix ganancias por US$ 900 millones; mientras que lo que costó producir y filmar esta serie de 10 capítulos alcanzó los US$ 21 millones.

Pero cuando al director y creador de la serie Hwang Dong-hyuk le preguntan directamente si el éxito de la serie lo ha hecho rico, este responde con una carcajada.

“No me he hecho rico, pero tengo dinero suficiente para poner comida en la mesa. No es que Netflix me vaya a pagar un bono (por el éxito de ‘El juego del calamar’. Netflix me pagó lo que acordamos en el contrato”, dijo el artista surcoreano.

“Pero logramos mucho más que eso. Somos la serie más vista en Netflix de todos los tiempos. Es realmente una sorpresa, pero eso demuestra que la audiencia global se ha visto reflejada en el mensaje que quería llevar”, declaró el director.

Asimismo, dijo que hay conversaciones con Netflix para una segunda temporada. “Lo estoy considerando. Tengo unas imágenes muy ambiciosas en mente, pero todavía no las voy a trabajar. Hay una película que realmente quiero hacer. Estoy decidiendo cuál hacer primero y discuto con Netlfix sobre ello”, explicó el cineasta a The Guardian.

"El juego del calamar" es una de las series más exitosas de la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

'El juego de el Calamar' ha entrado en el sector funerario. (Foto: Netflix)