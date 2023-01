Al igual que el premiado filme dirigido por Todd Phillips, la obra se enfoca en el hombre bajo el maquillaje del Joker. Arthur vive atribulado, trabaja como payaso y anhela ser comediante. En segundos, pasa de la risa al llanto, de la calma a la ira, de la lógica a la irracionalidad. Esos cambios abruptos así como sus palabras revelan las heridas, carencias y trastornos del protagonista. Por eso, la emoción y la expresión corporal de Rafart son vitales para dibujarlo.

La puesta en escena ayuda al desenvolvimiento del actor argentino. El escenario contiene elementos que le permiten estar en la casa de Arthur, el consultorio de la psicóloga, el estudio de televisión, el transporte público… En distintos momentos, Rafart deja la piel del Joker —¿o los encarna el personaje desde su histrionismo?— para que aparezcan la psicóloga, el conductor del programa, el jefe, un farmaceútico y los vándalos. El universo de Arthur se completa poco a poco.

Cabe resaltar las escenas de stand up comedy. El aspirante a comediante quiere cautivar al público con sus chistes, pero son malos, crueles y tontos. Arthur no tiene el talento para hacer lo que ama. La conversión del hombre al Joker es otro acierto. Ocurre, por supuesto, a través del maquillaje y de la ropa. Prolongar a lo largo de la obra el proceso de pintarse el rostro crea tensión. Horacio Rafart no solo logra esa risa peculiar y desatinada del Joker, sino que cumple con entregar un retrato del hombre y payaso incomprendido. ¿Se trata de una víctima o de un victimario? La pregunta continúa vigente.

Hemos disfrutado a este famoso personaje en los cómics y en el cine. Verlo en el teatro es una experiencia diferente, además de grata. También, la oportunidad para hablar de salud mental, violencia, padres tóxicos, y el rol de la sociedad y del individuo.

Claves

De vuelta. “El Joker ” se estrenó en Lima en enero del año pasado. Esta es la segunda temporada.

” se estrenó en Lima en enero del año pasado. Esta es la segunda temporada. Origen. Horacio Rafart fundó el grupo teatral La Cuarta Pared en la ciudad argentina de La Plata en 1992.

Visita. La primera vez que la compañía vino al Perú fue en 1995, como parte de una gira de nueve meses por Latinoamérica.

Sobre la autora

Belén Tavares es máster en Cine Documental por Goldsmiths University of London y bachiller en Comunicaciones por la Universidad de Lima. Ha trabajado en prensa escrita y televisiva. Actualmente produce un programa cultural en TV Perú.