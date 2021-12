Debido a factores que influyen en el gasto de los peruanos como el alza de los precios, del dólar y la incertidumbre política y económica, las expectativas para el Black Friday a través del canal e-commerce se moderaron este año.

Así, PayU, que mide compra en retail (tiendas de ropa), marketplace, delivery, entre otros, observó que el ticket promedio cayó casi a la mitad respecto al año pasado.

“En el 2020 el ticket promedio estuvo en US$ 40 y proyectamos que caería a US$ 37 por el efecto adverso que enfrenta el país. Pero llegó a US$ 23″, señala Estephanía Ramírez, country manager de PayU.

En tanto, el número de transacciones se mantuvo casi igual. El año pasado sumaron 161,000 para la campaña y esta vez 157,000.

Otras variables que influyen en la compra son las ofertas disponibles para los clientes. Este año, comenta la ejecutiva, no se impulsaron las ventas cruzadas.

“Con un ticket como el que se registró se presume que el público compró solo un ítem”, anota.

Asimismo, recuerda que el año pasado la mayoría de personas estaba impedida de movilizarse por el covid-19 y el canal online era casi la única opción. “A ello se suma el tema económico y la incertidumbre. Todo esto es relevante para que el público compre solo lo necesario”, afirma.

Formas de pago

En 2020 muchos consumidores (durante el Black Friday) hicieron uso de la tarjeta de débito para hacer sus compras. “Esta vez el crédito recuperó su protagonismo con un 75%”, señala Ramírez.

El año pasado, explica, las personas que continuaron trabajando y tenían ingresos superiores a sus gastos contaban con disponibilidad en la tarjeta de débito. Hoy las salidas ya son mayores y ello implica más gastos.

Las categorías que mantienen un buen desempeño a través del canal digital son delivery, taxis y educación. Por su parte, los supermercados online crecen, pero a un ritmo más lento, refiere.

CLAVES

Provincias. Cusco, Trujillo y Arequipa cobran cada vez mayor relevancia para el e-commerce.

Proyecciones. PayU espera crecer 25% el próximo año. Ahora cuenta con 650 comercios activos afiliados.

Multinivel. Es la categoría que crece a ritmo más conservador en el canal online.

EL DATO

Diciembre. Este mes se esperan menos transacciones online que en noviembre. Y es que con campañas como Cyber y Black Friday, en tres días se vende lo mismo que en una semana, señala Estephanía Ramírez.

Además, la gratificación se deposita el 15 y muchos prefieren ir al mundo físico para asegurar su compra, ya que online se puede retrasar la entrega.