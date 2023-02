Según el informe Nacional de Brechas de Género del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2021, más de un 53% de adolescentes mujeres indicó no haber contemplado estudiar carreras STEM (Ciencias físicas, Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería, Matemática o Estadística).

En este día, repasamos el perfil de cinco ejecutivas peruanas de formación en ciencias, que hoy ocupan roles clave en empresas peruanas y su opinión sobre los desafíos pendientes y cómo fue convivir en un espacio -tradicionalmente- liderado por varones:

1. Rosanna Ramos-Velita, presidenta del Directorio de Los Andes y presidenta del Directorio de The Wharton School para Latinoamérica y Miembro del Directorio de The Lauder Institute

Licenciada en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Dakota del Norte, tiene una maestría en administración de empresas de Wharton School, una maestría en Negocios Internacionales del Instituto Joseph H. Lauder de la Universidad de Pensilvania, y una maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Lehigh.

“La imagen de un presidente o CEO sigue siendo de un hombre, es necesario cambiar ese mindset. En Perú tenemos mucho talento, mujeres capaces de dirigir empresas al más alto nivel. Hay mucho trabajo por hacer, tanto en desarrollar equipos de gestión de liderazgo y equidad”, afirma.

Ramos-Velita tiene más de 25 años de experiencia profesional en finanzas internacionales, emprendimiento y tecnología. Durante doce años fue Miembro del Directorio de Grameen Foundation en Washington DC, organización internacional líder en microfinanzas, fundada por Muhammad Yunus, laureado Premio Nobel de la paz. También se desempeñó como miembro del Grupo Asesor de Financiamiento Innovador de Salud Global de la Fundación Bill y Melinda Gates.

2. Liliana Alvarado, directora de la Escuela de Postgrado de la UTP y vicerrectora académica de la UTP

Titulada en ingeniería civil por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña y Magíster en Administración de ESAN.

“Estudié en la UNI, donde en mi carrera éramos 3 mujeres y 150 hombres. Luego cuando hice mi posgrado en administración éramos 10 mujeres y 100 hombres. Siempre he estado rodeada de un entorno más masculino. Para mí, hombres y mujeres siempre hemos sido iguales y nunca sentí diferencias. Justo por ello considero que las brechas son más que nada mentales y muchas están en los paradigmas y sesgos de cada uno ”, comenta.

Ha sido Directora Académica del Área de Marketing de la UPC, Presidente de la Sociedad Peruana de Marketing, presidente del Comité Académico de ANDA y presidente del Comité de Marketing de AMCHAM. Es presidenta del Instituto de Transformación Digital (TDD-UNI).

3. Patricia Canales, vicepresidente de Tecnología de Banco Pichincha Perú

Es la única mujer en ocupar un cargo de vicepresidenta de tecnología en la banca peruana. Estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Cursó estudios de posgrado en Kellogg School of Management, Harvard Business School, University of California, Berkeley, Haas School of Business, entre otras. Cuenta con un MBA en The Hong Kong University of Science and Technology.

“ Cuando uno comparte sus aciertos y desaciertos, transmite experiencias que te dicen que los sueños y metas son alcanzables y no deben claudicar. Como líder, la tarea es guiar y desarrollar talento para garantizar un buen camino de las futuras generaciones ’', menciona.

En el 2021, fue reconocida el por HITEC como una de las 50 ejecutivas de tecnología más notables e influyentes en América Latina, España y Portugal. En su tiempo libre hace mentoría a jóvenes que comienzan en el mundo de la ciencia y tecnología.

4. Victoria Mateo, gerenta de Contabilidad en Hayduk

Estudió Contabilidad en la Universidad del Pacífico, graduándose en el primer puesto. Cuenta con un MBA por Tulane University (Nueva Orleans), así como una Certificación Internacional en iniciativas de Negocio por IE Business School.

Mateo tiene experiencia en la industria financiera y, desde hace 12 años, ocupa el rol de gerente de Contabilidad. En la actualidad está encargada de liderar un equipo de 14 personas, en una empresa que agrupa a más de 1,300 colaboradores.

“Aún existen desafíos importantes para lograr la igualdad de género en todos los sectores. El reto permanente es impulsar la presencia de más mujeres en puestos de liderazgo. Ya está comprobado que existen mujeres que han superado obstáculos y logrado grandes éxitos en su vida académica y profesional”.

5. Katy León Espinoza, jefa de servicios de Construcción de la zona centro de Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú

Ingeniera metalúrgica de la Universidad Daniel Alcides Carrión con una maestría en seguridad y salud minera por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

En un día típico de su labor, supervisa los procedimientos de armado, ensamblaje y reparación de maquinaria pesada en el almacén de Pucusana de la compañía. Lidera un equipo de más de 40 hombres y mujeres.