Giras a nivel mundial, producción de artistas nacionales e internacionales, novelas, una película, un programa de talentos y hasta un libro. Así se traduce el éxito para Deyvis Orosco, aunque él resuma como su mayor logro: “haber sacado a mi familia adelante”.

Los peruanos conocieron a este joven cuando apenas tenía 20 años. Las cámaras de televisión

seguían de cerca su historia: el hijo del cantante Jhonny Orosco, y su lucha por recuperar los cuerpos de la agrupación Néctar, tras el accidente del 2003 en Argentina.

Ahora, ‘Deyvis’, como lo suelen llamar en las calles, es un cantante con marca propia. Se lo dijo a su padre en vida: “mi meta es entrar a la música, pero no para ser como tú, sino para ser mejor. Sé que va a ser difícil, pero voy a trabajar duro para lograrlo”, cuenta.

Los primeros pasos

Por eso, el músico ya había formado su primera agrupación a los 15 años en Huacho. Desde entonces, el mayor de los hermanos Orosco decidió apostar por la “cumbia de sus amores”.

La prueba de fuego sobre un escenario llegó tras la pérdida de su padre. “Me tocó llenar un vacío enorme y satisfacer las expectativas del público que había dejado Néctar. Él (Jhonny Orosco) era un monstruo de la música y yo un chiquillo”, señala al recordar que muchas personas esperaban que el legado de los éxitos como “El arbolito” lo sobrepasaría.

Así, en el Estadio Nacional frente a 30 mil personas, asumió una responsabilidad: pasar de ser el heredero a convertirse en el nuevo vocalista. “En uno que formalizaría el negocio de la cumbia”, sentencia.

“Decidí hacer eventos privados porque me di cuenta de que la gente se enamoraba con los clásicos de Néctar. Aunque raro sería que se case con ‘Pecadora’, ¿no? (ríe)”.



Al inicio, ‘Deyvis’ corría por cumplir con hasta 12 shows por semana, en los cuales conseguía convocar entre 8 mil y 25 mil almas.

Al año siguiente, en el 2008, firmaría contrato con la marca Movistar, la misma que meses después financiaría la novela “La Pre”, donde tenía un papel protagónico. “Me acuerdo de que aparecía en todos los paneles a nivel nacional sentado encima de la ‘M’”, relata.

Por eso, el artista se describe a sí mismo como “el primero en incursionar con una marca y hacer comercial el género cumbiero”. Entonces, la actuación y los shows ocupaban sus días. “Pero siempre tuve claro lo que quería: ser un empresario con mucho conocimiento para apoyar al talento peruano”, sentencia.

La convocatoria

No se anima a revelar montos, pero sí ritmos de trabajo. Cada semana, ‘Deyvis’ realiza entre 6 a 10 shows. Para la celebración de año nuevo 2020, el cantante ya ha programado cuatro eventos. ¿Hay temporadas bajas para Néctar? “Gracias a Dios no”, responde mirando al cielo. “Hace poco estuve celebrando mi cumpleaños número 33 en un evento en El Huaralino. Más de 8,500 personas reventaron el local”, comenta.

Es que, “tengo la fortuna de que en el país hay baile todos los días”, dice mientras en su celular muestra fotos del concierto que celebró por el aniversario de La Merced, en Junín. “Para que veas cómo es un lunes para Deyvis Orosco”, dice con orgullo.

Tampoco se atreve a nombres los lugares donde tiene mayor acogida. “Puedo decir Arequipa, pero llego a la provincia y me paseo por todos lados: Cerro Colorado o Juli”. El vocalista que programa su agenda con dos a tres meses de anticipación, se alista para presentarse en octubre junto a Carlos Vives, Silvestre Dangond y Natti Natasha; así como para tocar en el “Vivo X El Rock” de noviembre.

Olfato empresarial

A ‘Deyvis’ no le bastó con ocupar terreno nacional. “Empecé a tocar puertas, como una vez vi que había hecho mi papá, en Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador”, señala. Pero fue Colombia el país con industria musical que le mostró en el 2013 un camino diferente: la producción.

¿Son las audiencias distintas en cada mercado? “En Perú todo es fiesta, se van a vacilar al tono de El Huaralino. Por eso hay un montón de venta de cerveza”, comenta el cantante. En cambio, “cuando voy al Coliseo General de Rumiñahui, en Quito, todos están con sus sillas disfrutando del concierto”.

“En mi próximo concierto en el Perú, jugaré de local al lado de artistas ranqueados como Carlos Vives. Pero ya imagino cómo va a sonar ‘El Arbolito’, ‘Ojitos hechiceros’ o ‘No te creas tan importante’ ”.



Con mayor preparación, en el 2014, el cantante volvió al Perú y no dudó en proponer un proyecto al canal del Estado. “Algo que nadie había hecho antes y con lo que buscaba subir de nivel al género”. Así, el 20 de setiembre de ese año, Néctar transmitió su concierto en señal abierta.

Producción

Con un público fidelizado, el también empresario abrió su productora ‘Bombon Group’ y tiene empresas en cuatro países de Sudamérica. Con ellas, ha representado a artistas internacionales como Prince Royce, Chino y Nacho y Miriam Hernández. Por ejemplo, llevar a Romeo Santos a Colombia representó un desembolso de casi medio millón de dólares.

“Ahora estoy pensando en abrir una agencia afuera, donde se está manejando toda la industria musical: Miami”, confiesa. ¿Su objetivo? “Que los caminos ya estén trazados para que sus compatriotas que recién empiezan no vayan a ciegas”, menciona.

Ese es uno de los pendientes que forman parte de su ‘business plan’ del 2020, para el cual advierte: “¡Que se agarren!”.

La idea es “contar con alianzas comerciales para exponer mi producto a un nivel dife rente, posicionando mi empresa para dar asesoría y firmar a algunos artistas nacionales”, cuenta el cumbiambero.

Entre sus fichajes, destaca Tony Succar, el cantante de salsa que obtuvo una nominación al Grammy por su canción “Más de mí”.

De esta manera, el intérprete de “No te creas tan importante”, planea convertirse en el próximo exportador de talento. “He echado el ojo a un par y les he dicho que ya es momento de que se vayan al extranjero a dejar bandera”, como ha hecho Colombia con J Balvin, Carol G y Sebastián Yatra. “El producto que me llama la atención -y tengo amistad con su novio- es Greeicy. Dentro de poco se podrá hacer cosas con ella”, anuncia sin temor el productor que advierte que no cambiará el género de su música aunque apuesta por la evolución.

El repertorio de Deyvis Orosco incluye más de 25 canciones. En Spotify suma casi 104,000 oyentes mensuales. Su éxito más escuchado es “No te creas tan importante”, con más de 2.2 millones de reproducciones.



“Ya trabajé en eso. Lo tengo desde marzo pero no lo puedo sacar porque primero vino la Copa América, luego los Juegos Panamericanos y ahora, que iba a lanzar esto en octubre, pasa lo del presidente y el congreso”, dice con paciencia.

El productor que admite que desde hace unos años no lanza un nuevo álbum, explica que se debe a lo enfocado que está en desarrollar su marca.

“Pero el 2020 saldré con música por todos lados. Más que sencillos voy a tener discos porque esa es la estructura que he armado en todos estos años”, comenta el líder de Néctar. “Tenemos estudio de grabación propio, equipo de edición, la compañía para desarrollar a cualquier producto, desde el PR hasta la fotografía del disco”, enfatiza.

Proyectos hacia el 2020

Así que, “por exigencia de calendario, en el 2020 voy a pasar por todos los países que mencioné antes más Brasil”. Orosco ya tiene giras cerradas en Estados Unidos y Europa. Se ha presentado pues en ciudades como Nueva York, Nueva Yersey, Miami, Washington, Atlanta, Chicago, Milán, Turín, Madrid, Barcelona, Bruselas y París.

A diferencia de hace algunos años, Néctar ya no sale al extranjero solo en busca de colonias peruanas, sino de sudamericanos. De eso se dio cuenta el compositor durante un festival en Nueva Jersey. “Pregunté al público: ¿dónde está la gente de Perú? y luego de levantarse una masa, me pasaron la voz colombianos, ecuatorianos y bolivianos”.

Ahora, debido al alcance de las plataformas de streaming, Orosco comenta: “nuestra música se está empezando a escuchar por Centroamérica. Personas de Costa Rica y Nicaragua me llaman para hacer shows”. Sin embargo, con cautela señala: “soy un tipo que estudia mucho los mercados y siento que este todavía se debe calentar un poco más”.

¿Un documental en mira?

Hace poco, ‘Deyvis’ estuvo en una reunión con HBO en Nueva York. “Era el lanzamiento de un proyecto de Farruko junto a Sony US Latin”, cuenta el vocalista. Allí aprendió sobre cómo se hizo el documental “En la letra de otro”. En este, el artista invita a conocer su intimidad a través del tributo que realiza a músicos con covers de las canciones que más le han inspirado en su carrera.