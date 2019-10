La expectativa es alta. Roger Federer podría llegar a Lima en marzo del 2020. Existe la probabilidad de que el vencedor de 20 títulos individuales en torneos de Grand Slam aterrice a suelo peruano junto a su connacional suizo, Stan Wawrinka, que ocupó el puesto 3 del ranking ATP individual.

Y es que, tras sortearse los play-offs para el Grupo Mundial de Copa Davis, se supo que Perú será país anfitrión para enfrentar a Suiza.

Desde el cuadro nacional, Juan Pablo Varillas, la raqueta N°1 a nivel local, y Pedro Galdós serían los créditos que estarán bajo la batuta de Américo ‘Tupi’ Venero, capitán de Perú para la Copa Davis y encargado de dirigir al equipo bicolor.

En balance

Por lo pronto, una interrogante ha surgido: ¿qué tan probable es que Federer llegue jugar ante Perú? Desde ya es ampliamente conocido que el tenista suizo no se ha mostrado precisamente de acuerdo con el nuevo formato que se la ha introducido al torneo.

Asimismo, Federer fue convocado por la selección de Suiza por última vez en setiembre del 2015.

A partir de ese entonces, Federer ni Wawrinka han participado en algún partido de la Copa Davis.

Además, el cronograma podría jugar en contra. Dado a que ‘Su Majestad’ debe llegar en buena condición a los certámenes deportivos, es probable que a sus 38 años prefiera evitar el desgaste y, por tanto, elegir otra competición: por ejemplo, el Masters de Indian Wells.

Juan Pablo Varillas (Foto: GEC). PAUL VALLEJOS | EL COMERCIO

El peso de Tokio

Sin embargo, para el tenista y ex capitán, Luis Horna, dependerá también si ‘El reloj suizo’ busca competir en JJOO Tokio 2020.

Y es que para tener una plaza en el maindraw de los Juegos es necesario haber jugado tres series de Copa Davis o Fed Cup entre el 2016 y 2020, habiendo jugado una de esas eliminatorias en el 2019 o 2020. Bajo esa premisa, Federer podría empezar este año. Lima es una posibilidad.

Esto si, además, se tiene en cuenta que los tenistas que no cumplan al pie con este requisito pueden demostrar un compromiso histórico de eliminatorias de Copa Davis. Federer es un caso. “Las posibilidades son reales, no estamos diciendo algo que no puede llegar a pasar”, sentenció Horna.

En escaparate

Sobre la visibilidad que puede recobrar el deporte de la raqueta a nivel nacional en un futuro cercano, Horna enfatizó que “jugar de local siempre ayuda”, pues es algo que hace varios años no se hacía y que volver a hacerlo genera interés.

“El hecho de que Perú haya participado en los Panamericanos y logrado dos bronces en tenis ayuda”.

A lo que añadió que la expectativa que hoy despierta la eventual llegada de dos tenistas suizos reconocidos puede derivar en que nuevos auspiciadores se puedan interesar en participar. “Es un enganche”, concluyó.

OTROSI DIGO

Reestructuración. A fin de que sea un evento más atractivo, el formato de la Copa Davis se alteró recientemente. Ello tras un acuerdo histórico entre la Federación Internacional de Tenis (ITF) y el grupo inversor Kosmos, encabezado por Gerard Piqué. Así, el torneo se acotó a una semana en una sede única con 18 equipos. Y se decidió entregar premios sustanciosos para generar más compromiso. “Ha sido una reestructuración basada en un sistema que ya no era rentable”, dice Horna. “Personalmente, no me gusta el formato: el encanto de la Copa Davis era jugar partidos maratónicos, a (un ritmo) extenuante y eso se ha perdido”.