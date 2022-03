Si quiere viajar para hacer turismo, compras o visitar a familiares en Estados Unidos, debe postular a la visa B1/B2 de no inmigrante. Para esto, debe llenar al formulario DS-160, ¿sabe cómo hacerlo? Aquí se lo contamos.

Este documento electrónico es el primer paso para solicitar un visado de no inmigrante y se debe completar con todos los datos que se exigen, como información personal, trabajo, salud y del viaje. ¿Cuánto demora llenar el DS-160? Puede tomar alrededor de 90 minutos y se hace de manera virtual, a través del enlace que proporciona el Centro Consular de Aplicaciones Electrónicas (CCAE), que es el sitio oficial para el inicio del trámite de la visa.

¿QUÉ ES LA SOLICITUD DS-160?

La solicitud DS-160 es un formulario electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos, que debe ser llenado por los solicitantes de visa americana. Es considerado el paso más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o deniega la visa. Tome en cuenta lo siguiente:

Si lo llena con datos certeros y muy a detalle es más probable tener éxito porque tendrá todas las respuestas en su solicitud.

Si deja espacios sin llenar, en cambio, provoca vacíos de información que derivarán en más preguntas del cónsul.

¿DÓNDE SE LLENA LA SOLICITUD DS-160 Y EN QUÉ IDIOMA ESTÁ?

El formulario DS-160 se llena en la página https://ceac.state.gov/genniv/ y se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud. El formulario se puede traducir a varios idiomas, como el español.

Tome en cuenta que la solicitud está en inglés y que deberá activar la traducción al español al iniciar. Para ello debe seleccionar el cambio de idioma a español haciendo clic en la pestaña que aparece en la parte superior derecha. Y al acercar el cursor a cada párrafo que deba leer, aparecerá el texto traducido en español.

Después de leer las pautas informativas, deberá seleccionar su país, en este caso tendrá que hacer clic en Perú e ingresar el código de seguridad de varios dígitos (captcha) que aparecerá en la pantalla.

Debe poner la opción en español en formulario DS-160 (Foto: CEAC)

¿Debo responder todas las preguntas del formulario?

La mayoría de las preguntas son obligatorias y deben responderse en los espacios provistos. Puede dejar espacios en blanco cuando las preguntas están marcadas como “opcionales”. Puede responder una pregunta con “No se aplica”, cuando esa pregunta no se aplica a usted; sin embargo, todas las demás preguntas deben ser contestadas.

El sistema no le permitirá enviar una solicitud con preguntas obligatorias sin responder. Si no completa una pregunta obligatoria, el sistema mostrará un mensaje de error y le pedirá que responda la pregunta antes de continuar con la aplicación. Si no responde las preguntas que se aplican a sus circunstancias y/o propósito de viaje, el sistema no aceptará su solicitud.

¿CÓMO SE LLENA LA SOLICITUD DS-160 PARA LA VISA AMERICANA?

La solicitud DS-160 se compone de diferentes puntos de información. Para evitar perder su información por fallas del sistema, guarde sus cambios cada vez que finalice un módulo para que no comience desde cero en caso de que el sistema falle y lo saque de la página. Estas son las secciones del formulario:

1. Información personal

Ingresar apellidos y nombres en este apartado. Debe estar igual como en su pasaporte, pues es fundamental que la información coincida.

2. Más información personal

Seleccione su país de origen. También debe indicar si tienes otra nacionalidad o si es residente de un país diferente al que ya indicó.

Indique su número de Documento Nacional de Identidad

3. Información del viaje

Indicar el objetivo de su viaje a Estados Unidos. Seleccionar “visitante temporal por turismo” si es el caso.

Seleccione una fecha tentativa de llegada a Estados Unidos y la duración que tendría su estancia. (Si aún no lo tiene definido, puede poner una fecha estimada).

Anote la dirección donde se quedará en Estados Unidos: puede escribir la dirección del hotel donde le gustaría hospedarte o la dirección de un familiar donde se quedará. Anotar el número y nombre de la calle, la ciudad, el estado y el código postal. Es importante que estos datos sean verdaderos y específicos.

Indicar quién pagará los costos del viaje: si usted lo costeará, seleccione la opción self.

Informar si viajará con otra persona e indicar el parentesco. En este caso, debe anotar el nombre completo.

4. Dirección y teléfono

Indicar calle, ciudad, estado, código postal y país donde reside. No olvide señalar si esa dirección es la misma donde puede recibir correo postal.

Otorgar tres números teléfonos: los dos primeros puedes elegirlos (puede ser el de su celular y el teléfono de casa). El tercero debe ser el de su trabajo.

Debe ingresar las redes sociales que ha usado en los últimos 5 años, así como el nombre de usuario con el que se identifica en ellas.

5. Información del pasaporte

Indicar si su pasaporte es regular, número, el país que lo emitió, así como su fecha de emisión y de expiración.

6. Información de contacto

Ingresar los nombres de personas con quien pueden contactarlo en Estados Unidos. Si no conoce a nadie, anote organizaciones o el nombre del hotel donde se hospedará. Proporcione su dirección, número de teléfono y correo electrónico.

7. Datos de familiares

Deberá llenar campos con el nombre y fecha de nacimiento de sus padres. Asimismo, indicar si ellos viven en Estados Unidos.

8. Datos laborales

Indicar el sector al que pertenece su empresa, el nombre y dirección.

Indicar la fecha en la que inició a laborar en dicha compañía, el salario bruto que recibe al mes.

Describir las actividades que realiza (lo puede hacer en español).

9. Seguridad parte I

Responder si tiene enfermedades transmisibles como gonorrea, tuberculosis o más.

Indicar si padece una enfermedad mental o si ha sido “adicto a las drogas”.

10. Seguridad parte II

Indicar si ha sido arrestado, ha violado la ley o ha estado involucrado en delitos de prostitución y tráfico sexual. Se contesta con “sí” o “no”.

11. Seguridad parte III

Preguntan si el solicitante ha participado en espionaje, en actividades terroristas o ha incitado/participado en genocidios, torturas o violaciones a la libertad religiosa.

12. Seguridad parte IV

Responder si ha recibido ayuda para llenar el formulario DS-160. Lo ideal es que el solicitante lo haga por sí mismo, si es mayor de edad.

Contestar si has sido deportado de algún país extranjero.

Para culminar:

Firme su solicitud al ingresar de nuevo el número de identificación de su pasaporte.

Puede imprimir toda la solicitud cuando termine, o bien, solo imprimir la hoja de confirmación del llenado.

¿ES NECESARIO CONTRATAR A UN TRAMITADOR PARA LLENAR LA SOLICITUD DS-160?

Debido a que la información es personal y tiene datos sensibles, puede llenar la solicitud DS-160 usted mismo. No es necesario que contrate una agencia.

¿CÓMO SE GESTIONA LA CITA A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS?

Con la hoja de confirmación impresa, en el sitio web del Servicio de Citas de Visa podrá solicitar la cita para su entrevista en la embajada.