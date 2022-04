Nuevo Mundo (NM) Viajes y el Club Digital le presentan grandes ofertas para programar sus próximas vacaciones. ¡No espere más y separe ya mismo su cupo para ser parte de este gran evento!

Ingrese a este link https://clubelcomercio.pe/turismo-nuevo-mundo-viajes-cierra-puertas-nmviajes-12245 y genere el cupón que deberá presentar en las oficinas de NM Viajes los días del cierrapuertas.

Encuentre vuelos a Orlando desde: US$ 429 o S/ 1,626, a Nueva York desde US$ 479 o S/ 1,815 y a Madrid desde US$ 849 o S/ 3,218.

Para escaparse un fin de semana en Paracas, hay ofertas de una noche de alojamiento en Double Tree Resort by Hilton con desayuno incluido por US$ 99 o S/ 377, o también puede optar por dos noches de alojamiento en Casa Andina Standard Chincha con desayunos por US$ 95 o S/ 361.

Y si prefiere viajar dentro del país podrá encontrar paquetes para el Valle Sagrado de los Incas en el Cusco con boleto aéreo y dos noches de alojamiento en el hotel Aranwa Sacred Valle desde US$ 265 o S/ 1,006.

También encontrará opciones para Arequipa, Tarapoto, Puntal Sal, Iquitos, entre otros.

Pero si lo que busca es playa, hay opciones para Cancún desde US$ 995 o S/ 3770 con boleto aéreo, cinco noches de alojamiento y sistema todo incluido o Playa del Carmen desde US$ 989 o S/ 3,748.

Conozca todas las ofertas en este link: https://clubelcomercio.pe/informacion/B20220412245

Recuerde que la cita es este miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de abril de 10:00 am a 7:00 pm y va hasta el sábado 30 de 10:00 am a 2:00 pm, en las oficinas de NM Viajes ubicadas en Av. 28 de Julio 1136, Miraflores, donde recibirá una asesoría personalizada para elegir su próximo destino.

No olvide llevar su cupón en formato físico o virtual. Le recomendamos que asista solo con un acompañante. La atención será por orden de llegada.

Si aún no eres suscriptor de Gestión.pe y quieres gozar de estas promociones, suscríbete aquí.