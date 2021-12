Crítico de cine y blogger de Gestion.pe

La amplia oferta de películas que podemos encontrar en las plataformas de streaming abarca diversos géneros, ya sea en ficción como en documental, y van desde producciones comerciales hechas por los grandes estudios hasta arriesgadas miradas de autor que experimentan con el lenguaje audiovisual. A continuación, muy buenos filmes del 2021 que podrá encontrar en espacios digitales.

El poder del perro - Netflix

Hay temas que parecen difíciles de asimilar para determinadas épocas, sobre todo cuando los estereotipos nos han dado una mirada inquebrantable de los estilos de vida. Por ello es que la óptica de Jane Campion en El poder del perro asoma, una vez más, de forma original, fresca y cuestionadora. La última película de la ganadora de la Palma de Oro de 1993 es un western que polemiza acerca de la masculinidad del clásico cowboy. No lo hace desde la delicadeza de un amor platónico y mucho menos a partir del romance sosegado, sino que se acerca a la amarga autorrepresión, donde se ejerce la crueldad hacia el prójimo que sí se acepta. Phil (Benedict Cumberbatch) -agresivo y dominante vaquero- y su hermano George (Jesse Plemons) -de buenas maneras, aunque poco firme de carácter-, son dos rancheros del Medio Oeste que cambian sus rutinarias vidas cuando George se casa con Rose (Kirsten Dunst) y ella debe ir a vivir al rancho de los hermanos. La presencia del joven hijo de la mujer abrirá una caja de Pandora que revelará más de un secreto sobre la oculta vida y preferencias del recio Phil. Entre lo mejor que ha producido Netflix en 2021.

El caballero verde - Prime Video

Después de la gran impresión que dejó en el último Festival de Sitges, El caballero verde recaló en la plataforma de Amazon y es una de las películas de mayor calidad que encontrará en cualquier plataforma vía streaming. Dirigida por David Lowery -Una historia de fantasmas (2017)- pone el foco en una trama que está contextualizada en tiempos medievales. Un misterioso caballero -pétreo, grande y verde- reta a duelo a Sir Gawain (Dev Patel) hasta que uno de los dos pierda la cabeza -literalmente-. El derrotado recoge su testa y le recuerda al vencedor que parte de las condiciones de la pelea consiste en que dentro de un año volverán a enfrentarse. Aunque suene a locura, la obra de Lowery está cargada de simbolismos y es una experiencia inquietante, casi retadora, para cualquier espectador. Adaptada de un romance caballeresco del siglo XIV, esta película puede evocar ambientes, pasajes y circunstancias próximas a El señor de los anillos, El laberinto del fauno y propuestas que recogen la iconografía del Rey Arturo.

Summer of Soul (…O, cuando la revolución no pudo ser televisada) - Hulu

El paso de los años y el legendario recuerdo que todavía tiene entre sus asistentes hacen del Harlem Cultural Festival una suerte de Woodstock afroamericano, donde un cúmulo de artistas no solo mostraron sus virtudes musicales o el sentido de influencia sobre un público desbordado. La importancia del festival está en la representación de un momento en que la sociedad estadounidense sufría divisiones de opinión por temas sociales, políticos y militares. Casi invisibilizado durante muchos años, los registros de estos conciertos, abandonados en cajas, han sido rescatados por Ahmir Khalib Thompson, Questlove, que alternando las presentaciones de Harlem en el verano de 1969 y testimonios actuales de activistas, cantantes y asistentes, logra una película de redescubrimiento social. Ver en plena forma a Nina Simone, Stevie Wonder, B. B. King, Mahalia Jackson, Sly and the Family Stone, Mongo Santamaría, entre otros exponentes del soul, blues, pop, gospel, jazz, o ritmos latinos, incluso puede emocionar a cualquier que esté lejos de ser un melómano. Impactante por su trabajo de edición, Summer of Love es seria candidata a Mejor Documental del año.

Annette - MUBI

Cada vez que Leos Carax estrena una película, todo el ambiente cinematográfico se alborota. Sucedió con Holy Motors (2012) y los comentarios positivos no se hicieron esperar, los premios tampoco. Con Annette, parece que el camino será el mismo. Carax plantea un musical atípico donde la deconstrucción del género es lo que más llama la atención. No estamos ante una obra convencional donde la música hace que la historia avance para entender las situaciones. La película propone un discurso provocador que cuestiona el narcisismo artístico y las relaciones familiares tóxicas, a través de una puesta en escena tan desbordada como oscura. Adam Driver y Marion Cotillard son los protagonistas de esta fascinante historia. Él interpreta a un cínico humorista, políticamente incorrecto, aclamado en cada presentación. Ella es una cantante de ópera de gran prestigio, glamurosa y frágil, un portento que seduce en las veladas teatrales. Todo cambiará cuando la pareja empiece a criar a su primogénita. Un dato no menos importante: el guion (junto a Carax) y la música son obras de los hermanos Mael, integrantes de la banda Sparks.

Encanto - Disney

La maquinaria de Disney no deja de lanzar éxitos que terminan convirtiéndose en candidatos para todos los premios de la próxima temporada. Encanto, bajo la estela de Soul (2020) y Coco (2017), apela al musical de animación para contar una historia donde los sentimientos a flor de piel conquistan los corazones de grandes y chicos. Encanto también es el nombre de un pueblo ficticio situado en una montaña de Colombia donde una familia integrada por hombres y mujeres con habilidades fantásticas ven peligrar sus excepcionales condiciones. Si bien en términos literarios Gabriel García Márquez había dado una mirada real maravillosa de su país al mundo, este filme ofrece una perspectiva infantil de ese espacio mágico, adaptado a tiempos actuales por el gigante norteamericano que destaca por el talante de sus lazos solidarios y familiares. Jared Bush, Charise Castro Smith y Byron Howard dirigen esta buena película por la que transitan hadas y humanos entrañables, en medio de paisajes de ensueño que nos hace reflexionar sobre el sentido de la naturaleza.