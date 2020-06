La Bundesliga avanza hacia su final de temporada y otros equipos europeos han vuelto a los entrenamientos en campo luego de meses de paralización. A pesar de que todo parece caminar bien hacia la nueva normalidad del fútbol, lo cierto es que hay preocupación por las cuentas financieras de los clubes.

De acuerdo a un informe de Deutsche Bank, la crisis del covid-19 podría ocasionar pérdidas al conjunto de ligas europeas mayores a los US$ 4,400 millones. Es decir, la pandemia arrasará con un buen porcentaje de los ingresos de los clubes. Según la entidad bancaria, se asume que será entre el 13% y 30%. Estas cifras incluso podrían empeorar para la siguiente temporada, de acuerdo al diario Expansión.

Escenarios

El banco maneja escenarios distintos para la siguiente temporada. El más alentador supone una recuperación rápida y e implicaría una reducción en los ingresos de los grandes equipos europeos de entre el 4% y 13% (ver cuadro).

Un club como el FC Barcelona, por ejemplo, que tuvo una facturación de US$ 939 millones en la temporada 2018-2019, tendría pérdidas que van desde los US$ 33 millones y podrían ascender a los US$ 134 millones.

Por el contrario, un panorama negativo sucedería de no encontrarse una vacuna. En ese caso, la temporada 20/21 se disputará a puerta cerrada, como lo hace ahora la Bundesliga. Los ingresos podrían recortarse hasta en un 48% respecto a la última temporada “normal”, la del 2019.

“Los derechos de televisión se renegociarían con un 20% de descuento, pues parte del show se reduce al jugarse en estadios vacíos; los ingresos por taquilla, que de media representan un 15% de la facturación de los 20 grandes clubes europeos, se dan por perdidos completamente”, se lee en el informe. El más afectado sería el Arsenal de Inglaterra, cuya venta de entradas supone un 25% del total de sus ingresos.

Asimismo, “los ingresos por publicidad comercial podrían ceder entre un 30% y un 60% por día de partido”, señala el estudio. En esa situación, los más impactados serían PSG (cuya facturación por publicidad representó el 57% el año pasado), Bayern Munich (54%) y Real Madrid (47% de sus ingresos).

Medidas

Para afrontar esta crisis, el banco recomienda reducir costes. El primer impacto será en el mercado de fichajes. Según The Football Observatory, el valor del mercado de transferencia en todo el mundo caerá un 28%. Pasará de US$ 32,700 millones a US$ 23,400 millones.

Otro informe de KPMG afirma que la devaluación media de los futbolistas europeos desde febrero ya ronda entre el 13% y el 20%.