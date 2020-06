Al igual que todos, Christian Bustos, gerente general de Energigas, pasa días complejos debido a la pandemia. Lamenta la pérdida de empleos, la situación económica y las pérdidas humanas. Pero está seguro de que el peruano tiene la capacidad de salir adelante, aunque no sea fácil y los problemas parezcan algunas veces sobrepasarlo.

¿Cómo combate el estrés durante esta coyuntura?

El deporte es lo que me libera de él. No necesitas una máquina o un gimnasio. Uno mismo puede hacer ejercicios básicos que te ayuden a reactivar tu cuerpo como planchas, abdominales o correr.

¿Qué tipo de actividad deportiva practica actualmente?

Antes era runner, corría distancias largas. Participé de dos maratones. Pero más que por competir, lo hacía como un hobby. Luego dejé de hacerlo para ir a un gimnasio y hacer actividad un poco más muscular.

¿Qué le enseñó el deporte?

Disciplina, determinación y dedicación para hacer algo que te gusta. Hay una regla de oro que dice que cuando haces 21 días la misma actividad, la conviertes en un hábito.

¿Es difícil alcanzar ese hábito?

Hay personas que dicen que no tienen tiempo, pero ahora ya no tienen pretexto para no hacer ejercicios. Por más que tengas que conectarte a reuniones, ya no tienes que movilizarte en el tráfico. Así que te ahorras dos horas de tiempo que tienes.

¿Cuáles son algunos proyectos o actividades pendientes que la cuarentena le ha permitido hacer?

Hay pocas cosas buenas que ha traído esta pandemia y es la unión familiar. No había estado tanto tiempo al lado de mis hijas. Al menos esta cuarentena me ha permitido compartir más con ellas. Eso es muy valioso.

¿Qué no sabía de ellas que ahora se ha permitido conocer?

Que la menor de 12 años sabía cocinar. Era algo a lo que no había prestado atención. Además, pensé que ella tocaba 10 o 15 canciones en piano, pero el otro día me hizo un concierto de casi dos horas con todos los géneros posibles.

¿Y qué aprendió de ellas?

La mayor está concentrada en los estudios. Veo que para ella es relativamente fácil aprender las clases del colegio desde una computadora. Estudiar física, química o matemática online no es sencillo. Algunos tienen ciertos niveles de dificultad, sobre al enfrentar cambios. Pero ella se ha acostumbrado rápidamente a esta nueva vida.

¿Sigue viendo a sus hijas como niñas?

Sí, pero creo que los niños de ahora son más conscientes, no solo sobre temas culturales sino también sexuales. Ahora ellos debaten temas sociales, comentan problemas de otros países. He descubierto un nivel de madurez en ellas con varias horas de conversaciones.

Ha dirigido un entidad financiera, un canal, un club deportivo, una marca de colchones y ahora una de hidrocarburos. ¿Cómo logra adaptarse?

Ya tengo 50 años. Si bien puedo decirte que ser abogado y haber estudiado finanzas me ha ayudado para conversar con el área comercial y financiera, la experiencia es la que te enseña a administrar una compañía.

¿Qué errores cometió en ese camino ?

Hubo colocaciones de créditos que no funcionaron, programas nuevos que no llegaron a tener el éxito que esperaba. Jugadores que no llegaron a compenetrarse con el equipo. Es algo por lo que todos los gerentes pasamos.

Y es poder pararse después del fracaso...

Es igual que cocinar. La tercera vez te va a salir mejor el plato. Pero lo más importante es el criterio al decidir cómo corregirlo.