Ricardo Porto es un ingeniero químico que llegó al sector minero hace 20 años. “Lo que realmente me ayudó a ser exitoso fue saber cómo manejar a la gente”, cuenta el CEO de Nexa al repasar su trayectoria, que empezó en Brasil, de donde es natal.

¿Cuándo llegó al Perú?

Oficialmente en noviembre del 2017, pero mi familia en febrero del 2018. Fue mucho mejor de lo que esperaba acostumbrarme. Mi preocupación cuando llegué fue tener una vida de extranjero. No quería que fuera así. Es muy común que se empiecen a formar colonias y solo frecuentan sus propias casas. Quería tener una experiencia peruana. Por eso estuvimos en Machu Picchu, Máncora y Paracas.

¿Cómo se relaciona con nuestro país?

Siempre fui un buen estudiante de historia. Me gusta mucho Cusco. Volví de allí con un montón de libros sobre los incas.

¿Cuáles son sus aficiones?

Suelo quedarme en casa. Soy un fanático de películas. También me encanta leer y hacer ejercicio, correr y manejar bicicleta. Son las horas que intento volver a la normalidad, digerir todo lo que vivimos a lo largo de la semana en el trabajo. Y mis perros me obligan a hacer ejercicio porque me miran con cara de “¿vamos a salir?”. Son mis personal trainers.

¿Cómo diría que ama las películas sin decirlo de esa forma?

Coleccionaba las cintas y los discos de DVD, aunque eso ya está en los museos. Cuando alquilé mi departamento en Brasil, mi esposa dijo: “vamos a botar esas cuatro cajas”. Teníamos muchas películas de cine argentino, alrededor de 30. Parte de mi español lo he aprendido de ahí.

¿Qué película recuerda haberlo impactado?

Me gustan las películas de aventura y ciencia ficción. Estoy loco por Star Wars. Pero también me gustan aquellas que sirven para transmitir conocimiento. Vi junto a Nina, mi hija, una película sobre la suprema corte americana.

¿De qué trataba?

Era sobre una abogada que comenzó a estudiar en Harvard en 1950. Eran 9 mujeres y 500 hombres. El rector les pregunta por qué están ocupando el espacio que debería ser de un hombre. A primera vista me pareció un hombre rudo, pero no era una pregunta loca para la época. Quería que mi hija tuviera la oportunidad de ver que el mundo era así.

¿Las películas le ayudan a conectar con las personas?

Sí, una que me conmovió mucho es Invictus. Habla sobre Mandela, y cómo después de 27 años preso iba a dirigir al país. También me gustan las películas de deportes, donde se ve cómo el equipo es más importante que un hombre con talento. Es muy común que en reuniones de liderazgo llevemos películas porque los mensajes son muy fuertes.

¿Qué es lo mejor que hace como líder?

Todas las veces que invertí tiempo en hablar con personas, escuchaba una voz diciéndome: ¿qué estás haciendo? Tienes que trabajar, hacer cosas de burocracia. Ahora veo que el tiempo en ello es lo mejor que invertí en la empresa. Eso trae muchas más ganancias.

¿Qué lo impulsa a moverse de un trabajo?

Trabajé cinco años en una empresa grande y percibí que no tenía el desarrollo que me gustaría. Trabajé entonces en startups. Salir de una empresa jerárquica me ayudó, pero después de cuatro años quería volver a trabajar en una empresa con un desarrollo más claro. Gran parte de mi carrera estaba relacionada con pasar por procesos de cambio. Ahí supe que lo que más me interesaba era eso.

