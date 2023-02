La DBX 707 lleva bajo la gabardina un V8 de 4.0 L, que desarrolla —adivina cuánto— 707 caballos, además de 900 (poco ortodoxos) Newton-metros de torque. Suficiente para dejar atrás a cualquier otra SUV de la actualidad. Pero lo mejor es la manejabilidad sorprendente y el encapsulamiento de la potencia en una camioneta. Lee de nuevo: una camioneta. Pero el performance es solo una de las tres partes de las que comentamos al inicio.

Hay muchas diferencias entre autos premium y autos de lujo. Una de las más esperadas es la personalización y Aston Martin es regente, no solo por la tradición tailor-made, si no por su obsesión por ella. Podríamos decir que la DBX no fue diseñada dentro de sus oficinas: fue esculpida pieza por pieza en sus talleres. Esto debido a cómo plantean el diseño: desde la perspectiva del ojo humano y no desde una pantalla.

Hay más. Mientras otros fabricantes de lujo utilizan plataformas y piezas de autos anteriores a manera de collage para crear los nuevos, Aston Martin ha trabajado cada pieza del DBX 707 a medida, para que encaje milimétricamente en la idea que se está buscando transmitir. Es decir, la visión artística de Marek Reichman es original. No es curaduría artística, se trabaja con lo que no hay y solo así se logra la armonía perfecta y transmitir al cien por ciento lo esperado.

Esto también se traslada al siguiente punto, el lujo interior que es sello de la casa y de la industria automotriz inglesa. Comenzando por la geometría interna del vehículo, que es sobre todo curiosa, porque no se siente demasiado grande, pero sí sumamente cómoda y transmite una deportividad formidable. Se colocan en escena materiales distintos, pero no disonantes, que plantean el espacio más como una sala de cine en casa con muebles de fino cuero que como la cabina de un vehículo. Además, recordemos que es tan personalizable que se podrían incluir pantallas adicionales y disfrutar todas las películas de 007, desde la SUV que el mismo James Bond utilizaría.

Claves

Nombrado DBX 707 por la cantidad de caballos que ostenta.

De 0 a 100 km/h en 3.3 s.

Emblemas fabricados por el mismo artesano real.