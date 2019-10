Yahoo! Mail es el servicio de correo electrónico gratuito de Yahoo!, considerado uno de los mayores proveedores de e-mail de Internet, que sirve a millones de usuarios. El servicio creado por David Filo y Jerry Yang sigue siendo en la actualidad la plataforma de correo electrónico con mayor cantidad de usuarios en Estados Unidos aunque en estrecha competencia con Gmail y Outlook, ocupando el tercer puesto con mayores usuarios a nivel mundial.

En términos generales, el correo electrónico de Yahoo! es más sencillo que el de sus rivales, allí radica las explicaciones de por qué, pese a no ser la más popular, cuenta con muchos usuarios. Además, si hablamos de ventajas, Yahoo! posee algunos elementos o contenidos añadidos como Yahoo Respuestas que no están disponibles en sus principales rivales del mercado (Gmail o Outlook).

El correo de @yahoo.com o @yahoo.es sigue siendo muy popular por otra gran razón: al ser uno de los servicios de correo electrónico más antiguos, muchas personas crearon su cuenta a lo largo de todo este tiempo, por lo que aún los usuarios lo conservan para no tener que empezar de cero con una dirección nueva.

Por supuesto, también puedes crear tu cuenta hoy mismo en caso que todavía no lo hayas probado. Correo Yahoo! es fácil iniciar sesión. Con introducir tu cuenta de @yahoo.com o @yahoo.es, podrás acceder hasta tu bandeja de entrada después de poner la contraseña. A continuación te detallamos paso a paso.

¿CÓMO INICIAR SESIÓN EN YAHOO! MAIL?

Iniciar sesión en Yahoo! Mail realmente es fácil. Solo debes seguir estos pasos:

• Ingresa a la página de inicio de sesión del correo Yahoo Mail: login.yahoo.com.

• Debajo del texto de “Iniciar sesión”, escribe tu dirección de correo electrónico (Por ejemplo: direcciondecorreo@yahoo.com (o yahoo.es)). Después, dale clic al botón “Siguiente”.

• Introduce tu contraseña y, para terminar, pulsa sobre el botón de inicio de sesión.

Iniciar Sesión en Yahoo! (Foto: Yahoo!)

Con tres simples pasos podrás iniciar sesión y navegar por tu bandeja de entradas para así poder revisar tu correo electrónico.

Cabe mencionar que este procedimiento también sirve para entrar desde el navegar o aplicación del teléfono móvil.

¿CÓMO RECUPERAR MI CUENTA DE YAHOO! MAIL?

En algún momento pasará que no recordamos la contraseña de nuestra cuenta. Es importante que no te alteres y recuerdes que no todo está perdido pues hay una de recuperarla.

• En el paso en el que deberías introducir la contraseña de tu cuenta, pulsa sobre “Olvidé mi contraseña”.

• Si tenías asignado un correo electrónico de recuperación, Yahoo! te dará la opción de que hagas llegar a ese correo alternativo una clave de cuenta para que puedas recuperar la contraseña.

• Si no es tu caso, o si has perdido también el acceso a la cuenta de recuperación, pulsa sobre “No tengo acceso a esta dirección de correo electrónico”.

• A partir de aquí, sigue las indicaciones que se te irán mostrando en la pantalla.

Recuperar cuenta de Yahoo! (Foto: Yahoo!)

¿CÓMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE MI CORREO DE YAHOO!?

Para cambiar la contraseña de tu correo de Yahoo! debes iniciar sesión y seguir los siguientes pasos:

• Una vez que inicies sesión, dirígete al menú “Configuración”, ubicado en la esquina superior derecha, y haz clic en “Mi cuenta”.

• En la página que se abre, ingresa en “Seguridad de la cuenta”.

• Coloca de nuevo tu contraseña y haz clic en “Cambiar contraseña”.

• Escribe la nueva contraseña y dale clic en “Continuar” para terminar el proceso.

Cambiar la contraseña de tu correo de Yahoo! es fácil. Solo debes iniciar sesión y seguir los pasos mencionados. (Foto: Yahoo!)

¿CÓMO ENVIAR UN CORREO CON YAHOO!?

Los pasos para enviar un correo electrónico desde Yahoo! son, al igual que todos los procesos, rápidos y sencillos. Para hacerlo debes haber iniciado sesión e ingresar a tu bandeja de entrada. Luego sigues el siguiente procedimiento:

• Dale clic a “Escribir” en la parte superior izquierda. Abrirá una pestaña donde podrás escribir tu correo electrónico, añadir emoticones o caritas, etc.

• Escribe a quién lo envías (destinatario). Si la persona forma parte de tus contactos, puedes escribir su nombre desde allí. De no ser así, puedes escribir su dirección de correo electrónico completa.

Enviar correo electrónico. (Foto: Yahoo!)

• Escribe el tema en el recuadro “Asunto”.

• Escribe el mensaje en el recuadro inferior. Este puede ser tan corto o tan complejo como desees.

• Cuando hayas terminado el mensaje, presiona “Enviar”. Listo, así de simple habrás enviado un correo electrónico en Yahoo!

¿CÓMO CREAR UNA CUENTA EN YAHOO!?

Si bien Yahoo! Mail es una herramienta muy utilizada en el mundo, aún algunas personas no se animan a tener una cuenta. En ese sentido, si quieres tener una cuenta, solo debes seguir algunos pasos para registrarte.

• Lo primero que deberás hacer ingresar a Yahoo! Mail y darle clic en la opción “Crear cuenta”.

• Luego, agrega todos los datos importantes como nombre y apellido, dirección, código postal, número de teléfono y la fecha de nacimiento. Por supuesto, tendrás que determinar un nombre de usuario y establecer una contraseña para que puedas acceder al correo cuando quieras.

Crea una cuenta en Yahoo! colocando toda tu información. (Foto: Yahoo!)

• Finalmente, dale clic en “Continuar”, al hacerlo aceptas los términos y condiciones y la política de privacidad de Yahoo!

• Una vez que tu cuenta de correo electrónico de Yahoo! se encuentra totalmente funcional podrás disfrutar de todos sus beneficios.