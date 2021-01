La tecnología de las baterías sigue avanzando poco a poco. Según ADSLZone, las nuevas baterías de Tesla, que ya están fabricando, ofrecen multitud de mejoras en capacidad, velocidad de carga y durabilidad. Sin embargo, todo siguen siendo mejoras iterativas, y las nuevas tecnologías disruptivas se están haciendo de rogar. Mientras llegan las baterías de estado sólido, una empresa israelí ya está fabricando baterías de auto eléctrico que se cargan en 5 minutos.

Estas nuevas baterías de ion de litio han sido desarrolladas por una empresa israelí llamada StoreDot, y fabricadas por Eve Energy en China en cadenas de producción en masa. La empresa ha desarrollado baterías de este tipo para móviles, drones y scooters, y las 1,000 baterías fabricadas tendrán como objetivo mostrar la tecnología a diversos fabricantes del mercado. Empresas como Daimler, BP, Samsung y TDK tienen inversiones en esta empresa, que ha recaudado ya US$ 130 millones, y fue nombradas Bloomberg New Energy Finance Pioneer en 2020.

StoreDot: baterías cargadas al completo en 5 minutos

La enorme potencia de carga de estas baterías requiere que haya cargadores capaces de suministrar la electricidad que necesitan. Con los cargadores actuales, es posible cargar 160 km de autonomía en sólo 5 minutos, y la batería al completo con un cargador con mayor potencia. La compañía afirma que uno de los principales inconvenientes que argumenta la población para no comprar un auto eléctrico no es sólo el precio o no tener un garaje para cargarlo, sino la autonomía. El hecho de que la compañía haya lanzado muestras ya fabricadas usando un proceso que permite fabricarlas en masa nos muestra que la llegada al mercado de estas baterías es cuestión de tiempo.

Las baterías actuales usan grafico como electrodo, donde los iones de litio pasan de un lado a otro conforme se cargan y descargan. Cuando se cargan demasiado rápido, pueden convertirse en metal y hacer un cortocircuito en la batería.

Para evitar eso, la batería de StoreDot reemplaza el grafito con unas partículas semiconductoras basadas en germanio, que es soluble en el agua y más fácil de manejar en una fábrica. Sin embargo, el objetivo es usar silicio, que es más barato, y ya esperan fabricar prototipos a finales de año, con un coste similar al de las baterías de litio actuales. Así, las de germanio son más caras que las de litio, siendo es el principal obstáculo para su implementación masiva.

Empezarán a llegar al mercado en los próximos años

El profesor Chao-Yang Wang, de la Universidad Estatal de Pensilvania, afirma que las baterías de alta velocidad de carga no serán más caras, y de hecho permitirá a los fabricantes integrar baterías más pequeñas en los coches sin que eso perjudique a la autonomía, ya que se podrán cargar rápidamente en unos pocos minutos. Esto permitirá también reducir el precio de los coches.

La durabilidad de las baterías de StoreDot es similar a las actuales, manteniendo el 80% de la capacidad original tras 1,000 ciclos de carga. En una batería de 500 km, eso implica que, tras 500,000 km, el coche tendrá una autonomía de 400 km. Lo que está claro es que este tipo de baterías van a ser clave en los próximos años, y dentro de un lustro el mercado automovilístico será totalmente distinto al actual.