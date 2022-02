Hay ocasiones en que se decide que una conversación de WhatsApp no pase a ser eliminada por completo sino que se quede en la sección de “archivados”.

Sin embargo, la pestaña suele convertirse en un problema visual al redactar nuevos mensajes pues se posiciona encima de la lista principal de chats. Para que eso no sea un inconveniente, aquí le explicaremos cómo mover la sección “Archivados” o “Chats archivados” y así no interrumpan los chats en donde has iniciado una conversación.

Lo mejor de este tutorial es que no es necesario descargar un programa de terceros o APK que rompa con la privacidad de WhatsApp.

Cómo eliminar la pestaña ‘Archivados’ de WhatsApp

Si ve la pestaña de “Archivados” encima de sus conversaciones deberá realizar lo siguiente.

encima de sus conversaciones deberá realizar lo siguiente. Ingresar a los ‘ Ajustes’ de la aplicación .

. Ahora dirigirse a ‘ Chats’ .

. En ese momento deberá desactivar la pestaña de “Mantener los chats archivados”.

Si tiene esta función activa los chats archivados permanecerán así cuando reciba un mensaje nuevo.

Con esta función evitará que sus conversaciones archivadas se posen por encima del resto de chats de WhatsApp. (Foto: MAG / Archivo GEC)

Ahora regresar a la parte principal de sus conversaciones y verá que la pestaña archivados estará debajo de todos sus chats.

Sin embargo, recuerde que si alguien le escribe, esa persona regresará a la ventana principal de WhatsApp.

¿Tiene algún problema con WhatsApp? ¿Necesita reportarlo? Si tiene algún tipo de inconveniente, entonces deberá escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puede hacer la misma solicitud desde su iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesita hacer una consulta general, puede rellenar el formulario usando este enlace.