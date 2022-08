WhatsApp es una de las aplicaciones que están en constante cambio y evolución para mejorar la experiencia de los usuarios, es así que cada cierto tiempo, el servicio perteneciente a Meta deja de ser compatible con algunos modelos de celulares, los mismos que dejarán de recibir las nuevas actualizaciones.

En esta oportunidad, le mostraremos la lista definitiva de celulares que ya no son compatibles con WhatsApp desde el 1 de agosto de 2022.

Es importante aclarar que WhatsApp renueva sus parches de seguridad con cada actualización, ¿Por qué? pues así se puede evitar que los ciberdelincuentes tengan el control de su cuenta y accedan a la información privada que envió o recibió; no obstante, dichos parches a veces no son compatibles con algunas versiones de un determinado sistema operativo para móviles, como Android o iOS.

Desde el 1 de agosto, los teléfonos celulares que cuentan con Android 4.1 ya no gozan de los servicios de WhatsApp, lo que significa que ya no podrán chatear con sus contactos. Es aquí donde les recomendamos actualizar el sistema operativo a una versión superior a la antes mencionada o adquirir un nuevo dispositivo, en caso no soporte más actualizaciones.

LISTA DE CELULARES ANDROID QUE YA NO SON COMPATIBLES CON WHATSAPP DESDE EL 1 DE AGOSTO

Samsung Galaxy

Samsung Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Ace 2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 - UMi X2

Huawei Ascend D2

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

PROBLEMAS CON WHATSAPP

¿Tiene algún problema con WhatsApp? ¿Necesita reportarlo? Si tiene algún tipo de inconveniente, entonces deberá escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puede hacer la misma solicitud desde su iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.