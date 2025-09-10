WhatsApp permite crear stickers personalizados directamente desde la aplicación, sin necesidad de descargar apps externas. Esta función está disponible tanto en Android como en iPhone, aunque el proceso varía ligeramente según el sistema operativo. Los stickers son una manera divertida de expresarse en los chats y grupos, y ahora puedes diseñarlos a tu gusto a partir de tus fotos o imágenes favoritas.

Crear un sticker en WhatsApp es sencillo y se puede hacer de dos formas principales: desde el panel de stickers o a partir de una foto. A continuación, te explicamos los pasos detallados para cada método.

1. Desde el panel de stickers

Abre WhatsApp y entra a la conversación en la que quieras enviar un sticker.

Ve al panel de stickers y toca el botón “Crear”.

Selecciona la foto de tu móvil que quieras convertir en sticker. Es recomendable elegir una imagen con un objeto principal, para que WhatsApp elimine correctamente el fondo.

Accederás a un editor donde podrás añadir texto, dibujar o superponer otros stickers.

Si estás satisfecho con el resultado, toca el botón verde con la flecha blanca para enviarlo a tu contacto.

Puedes crear desde el panel de stickers de la aplicación, en cualquier conversación. Foto: Captura.

2. A partir de una foto (Android)

Entra al chat o grupo de WhatsApp donde se encuentra la foto que quieras convertir.

Pulsa la foto para verla en pantalla completa.

Toca los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Crear sticker” en el menú.

Se abrirá la pantalla de creación, donde verás la opción de sticker recortado o completo.

Si te gusta, pulsa “Enviar”. También puedes modificarlo añadiendo pegatinas, texto o dibujos antes de enviarlo.

Puedes crear sticker a partir de una foto. Foto: Captura.

Por defecto, se te mostrará tanto el sticker como la foto completa. Foto: Captura.

Crear stickers en WhatsApp para iPhone

Abre la foto que quieras convertir en sticker dentro de un chat o grupo.

Pulsa la foto para verla en pantalla completa y selecciona el botón de compartir (abajo a la izquierda).

En el menú de iOS, elige “Crear sticker”.

Verás la opción de sticker recortado o completo, con posibles alternativas según el contenido.

Si estás conforme con el resultado, pulsa “Enviar”. También puedes modificarlo añadiendo texto, dibujos o pegatinas antes de enviarlo.

Crea y envía stickers únicos desde WhatsApp sin necesidad de apps externas, disponible en Android y iPhone. Foto: iStock.

LEA TAMBIÉN: Inicia proceso contra Meta de Zuckerberg por la compra de Instagram y WhatsApp

Con estas herramientas, WhatsApp facilita que cualquier usuario pueda darle un toque personal a sus conversaciones, creando stickers únicos a partir de sus propias fotos. La función es rápida, divertida y está diseñada para que todos, tanto en Android como en iPhone, puedan expresarse de manera más creativa sin salir de la app.