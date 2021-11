El cifrado de extremo a extremo está presente en WhatsApp desde ya hace un tiempo. Sin embargo, para el 2022 se esperaba que Instagram y Facebook Messenger cuenten con esta opción.

Sin embargo, del lado de Meta, dueña de estas aplicaciones, se conoció que esto sería a partir del 2023 porque están “tomándose su tiempo para hacerlo bien”.

El cifrado de extremo a extremo es una tecnología de encriptación, que blindar la información que se envía para hacerla ilegible y no pueda ser interceptada por alguien que no sea destinatario de la misma y solo el dispositivo receptor podrá descifrar el mensaje y por ende leer el contenido, explica Julio Seminario, experto en seguridad informática de Bitdefender en Perú.

¿Qué es el cifrado y por qué debe estar en todas los aplicativos de mensajería instantánea? Cifrar una información consiste en sustituir las palabras por otras, cambiando un mensaje en texto plano a un formato diferente, ocultando el contenido de un mensaje a simple vista, pues un mensaje encriptado parece una secuencia incomprensible de letras, números y símbolos sin sentido.

Alejandro Morales Cáceres, jefe del Área de Derecho y Nuevas Tecnologías de TYTL, explicó a gestion.pe que para el usuario es esencial que una aplicación, sobre todo aquellas que tengan mensajería instantánea, utilicen técnicas de cifrado a fin de asegurar la confidencialidad en la transmisión del mensaje.

“Un mensaje sin cifrado equivale a enviar una carta sin sobre, en donde cualquiera puede leer su contenido”, precisa.

Entonces, cuando una aplicación señala que cuenta con un “cifrado de extremo a extremo”, significa que solo el usuario y la persona con la que se comunica pueden leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera el titular de la aplicación, pueda hacerlo.

De acuerdo a nuestra Constitución -señala Morales Cáceres- se reconoce tanto el derecho fundamental al secreto y a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones y documentos privados como el derecho a que los servicios informáticos no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

“Por consiguiente, los empresarios que sean dueños de aplicaciones deben implementar mecanismos técnicos, organizativos y legales de seguridad de la información, entre ellos el “cifrado de extremo a extremo”. No estará permitido que los dueños de las aplicaciones lean nuestros mensajes y menos aún que lo compartan a terceros”, advierte.

Uso de la información

El desarrollo de nuevas tecnologías trae consigo el peligro de que se realice un uso inadecuado de nuestra información de carácter personal.

“Por ello resulta indispensable fortalecer la capacidad de fiscalización de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, así como crear incentivos y beneficios para aquellas empresas que implementen programas de Compliance en esta materia”, indica el experto en Nuevas Tecnologías.

“Si bien un mal manejo de los datos personales puede conllevar a la imposición de multas, lo que más les debería de preocupar a las empresas es que una incipiente cultura empresarial en el cuidado de datos personales traerá consigo una desventaja competitiva frente aquellas empresas que sí los resguardan, pues se disminuirá su credibilidad por parte de sus clientes”, menciona.

Cabe precisar además que los usuarios en ocasiones permiten el tratamiento de sus datos personales para determinadas finalidades. “Esto ocurre porque no se toman el trabajo de leer las Políticas de Privacidad y aceptan todas las cookies. El documental de Netflix The Social Dilemma nos deja una frase para reflexionar: “Si no pagas por el producto, entonces tú eres el producto””, comenta Morales Cáceres.

Ventajas y desventajas

Para el experto en seguridad informática de Bitdefender en Perú, las ventajas del cifrado de extremo a extremo son la privacidad del contenido y también la integridad del mensaje.

“Nadie podrá manipularlo o leerlo antes de que destinatario lo reciba. Una desventaja podría ser que las agencias del orden tendrían sus esfuerzos limitados al intentar rastrear de manera oportuna algunas actividades delictivas”, indica.

Asimismo, advierte sobre las redes y conexiones de los equipos a los que se ingresan a las apps. Si accedes redes públicas, como las de aeropuertos, salas de espera, hoteles, restaurantes y centros comerciales “puedes ser un objetivo fácil para quienes intentan capturar y aprovecharse del flujo de datos, en este caso puedes utilizar el servicio de red privada virtual (VPN) y conectarte a cualquiera de sus servidores para proteger tu tráfico con cifrado de nivel militar”, concluye.

