Según el portal Vandal, Minecraft, GTA V y Tetris son los videojuegos que más ventas han generado con 200, 130, y 100 millones de copias, respectivamente. En el listado también figuran títulos como Wii Sports (82 millones), PlayerUnknown’s Battlegrounds (60 millones), Super Mario Bros (48 millones) y Pac-Man (39 millones).

Unidades vendidas de los videojuegos. (Fuente: Vandal, La República de Colombia)

El portal ADSLZone establece que, históricamente, sagas como Pac-man y Space Invaders han generado US$ 14 millones. Otros títulos como Dungeon Fighter Online tuvieron ganancias por encima de US$ 11.8 millones.

Asimismo, títulos clásicos como Street Fighter han generado utilidades de US$ 11,200 millones a Capcom, su casa creadora. También hay juegos en línea como Warcraft cuyo éxito generó US$ 10,600 millones a los realizadores.

A pesar de estas cifras, con el paso de los años hay juegos que recaudarán mucho más dinero que los títulos clásicos.

La página web Music Magpie reveló en su publicación “Cuánto dinero generan los videojuegos en un minuto” que títulos de alta fama mundial, como Fornite, por ejemplo, generan US$ 2,852 cada sesenta segundos.

En el caso de Dungeon Fighter Online y League of Legends, cada minuto estos títulos en línea generan US$ 2,535 y US$ 2,377, respectivamente. Mientras que Fifa 19 y Fifa 20 se estima que generan US$ 1,196 y US$ 798, respectivamente.

En Corto

Estimación. Un videojuego importante a tener en cuenta es GTA V, uno de los últimos grandes títulos de Rockstar que podría generar, según estimaciones de Music Magpie, US$ 942 cada sesenta segundos. Las ganancias de este videojuego sandbox también se estiman en US$ 6,000 en total.