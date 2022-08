World Semiconductor Trade Statistics, un organismo sin fines de lucro que realiza un seguimiento de los envíos, redujo sus perspectivas de crecimiento del mercado para este año de un 16.3% a un 13.9%. Para el 2023, prevé que las ventas de chips aumenten solo un 4.6%, el menor crecimiento desde el 2019.

Todavía se espera que el mercado supere los US$ 600,000 millones este año, según WSTS. El crecimiento previsto para el próximo año sería el más débil desde la caída del 12% de las ventas en el punto álgido de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Las ventas de chips son un importante indicador de la actividad económica mundial, ya que los hogares y las empresas dependen cada vez más de los dispositivos digitales y los servicios en línea para consumir y expandirse.

El presidente Joe Biden promulgó este mes la llamada Ley de CHIPS y Ciencia, destinada a fortalecer la industria de semiconductores estadounidenses mientras China se apresura a expandir su propia capacidad de fabricación de chips.

El próximo año, Japón probablemente experimentará el mayor crecimiento de las ventas, con un 5%, seguido de América, con un 4.8% y la región de Asia-Pacífico, con un 4.7%, según WSTS. Europa, donde la guerra de Rusia contra Ucrania está repercutiendo en la economía del continente, probablemente registrará una expansión de solo el 3.2%.

El Fondo Monetario Internacional rebajó el mes pasado su pronóstico de crecimiento mundial y dijo que el 2023 podría ser un año más difícil que el actual. Un modelo de Bloomberg Economics estima una probabilidad del 100% de una recesión en Estados Unidos dentro de los próximos 24 meses.

WSTS, cuya sede está en Morgan Hill, California, incluye entre sus miembros a Texas Instruments Inc., Samsung Electronics Co., Sony Semiconductor Solutions Corp y Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., según su sitio web.