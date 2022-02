La plataforma para transmisiones en vivo, Twitch, creció 72% en Perú el año pasado, según un estudio realizado por Internet Media Services (IMS).

Para Fernando Arrieta Rebaza, experto en marketing digital, esta plataforma permite a las marcar formar parte de una comunidad que está en pleno crecimiento.

“Las expectativas en el mercado peruano son de crecimiento. Twitch ha crecido muchísimo, así como las horas que pasan conectados los usuarios”, mencionó.

Oportunidad para las marcas La plataforma permite llegar a centennials y millennials. Además, tiene diferentes formatos publicitarios y permite interactuar en directo con la comunidad.

“Twitch, principalmente lo que te brinda es una plataforma con streaming de gaming. Por ello, marcas de tecnología, casas de apuestas, retail, deportivas, pueden tranquilamente posicionarse porque los jugadores brindan esa visibilidad y alcance marcas buscan”, comenta.

“Además, puedes ejecutar acciones bastante trackables, es decir, llevar el rastreo de todos los esfuerzos que haces dentro de esta plataforma ya sea desde una UTM o con un código de afiliado”, agregó.

Así, marcas como como ASUS, Gigabyte, MSI, entre otras, ya vienen capitalizando sus acciones.

“Hace años estas marcas no tenían la notoriedad que tienen hoy en esta gran comunidad que es Twitch, porque no solo es una plataforma streaming de videojuegos sino también hay otras categorías, además, también da oportunidad para que los cosplayers compartan contenido dentro de esta comunidad”, resató.

Inversión

El analista de eSports, precisó además que muchas marcas han sabido capitalizar y obtener retornos interesantes debido a que han captado el mayor número de streamers.

“Esta plataforma resulta muy favorable para las marcas porque te dan esa visibilidad que Facebook o Instagram ya no te dan. Twitch y TikTok ahora son los reyes del contenido”, dijo.

Arrieta Rebaza, comentó que para poder captar a un streamer que comparta el contenido de la marca, y pueda brandear su canal, demandará una inversión que puede ir desde los US$ 400 hasta los US$ 1,500 mensuales en promedio, dependerá del perfil del streamer. “Sin embargo, por los seguidores que tienen dentro de su comunidad, esta inversión se compensa. Con uno o dos periféricos que vendan ya recuperas la inversión realizada”.

“Lo que importa no es la cantidad de seguidores que tenga un streamer sino la calidad de estos, porque es público adjetivo. En instagram, por ejemplo, hay influencias que tienen un millón o más seguidores y por un post te cobran US$ 5,000, pero al final del día, ¿qué tan favorable es eso a nivel de conversión, de retorno, para la marca? No solo es exponenciar la marca sino cuánto retorna de esa inversión”, resaltó.

