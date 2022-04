La startup de juegos en la nube Abya Corp está preparando su segunda ronda de financiamiento con miras a recaudar hasta US$ 20 millones en el tercer trimestre para expandir sus operaciones en América Latina, según el presidente y cofundador, Waldemar Fernández.

Abya ofrece servicios de suscripción de juegos en la nube para jugadores ocasionales de nivel medio y extremo en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

“Estamos buscando socios que aportan cierto prestigio empresarial. Es un elemento que va a ser muy importante en el futuro a perseguir ir al mercado público”, dijo Fernández en una entrevista virtual.

Fernández dijo que ha hablado con posibles inversionistas incluidas empresas de capital de riesgo y que el dinero podría recaudarse en varias etapas de aquí a julio. También declinó comentar sobre la valuación actual y el número de suscriptores de Abya.

El director ejecutivo, Franco Miceli, señaló que Abya está negociando paquetes de productos, alianzas de reventa con varias empresas, incluida una de telecomunicaciones, para llegar a más jugadores casuales de nivel medio en Argentina, Brasil y Chile.

“Estamos cerrando acuerdos con dos proveedores de nube que van a albergar a la solución de Abya a partir del mes que viene. Esto nos va a permitir hacer esta expansión a través de telcos, bancos y cable operadores”, dijo Miceli.

Abya también está negociando con un importante desarrollador de juegos internacional para ampliar su catálogo de juegos. La empresa tendrá al menos 100 títulos disponibles para jugadores ocasionales a finales de año.

La proliferación de juegos de realidad virtual y realidad aumentada en América Latina requiere precios de auriculares de US$ 100 o menos, centros de datos de alto rendimiento y conectividad de fibra óptica 6G.

Abya no planea vender tokens no fungibles o monedas a los suscriptores debido a los riesgos reputacionales asociados. “Hay mucha estafa ocurriendo con los TNF. Por ahora nosotros no lo estamos explorando”, dijo Miceli.