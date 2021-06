El operador de juegos de azar por internet 888 Holdings Plc obtuvo los derechos exclusivos de la marca Sports Illustrated para apuestas deportivas y de casino en línea, la más reciente en una serie de ofertas en el negocio que ha mostrado un rápido crecimiento.

888, que tiene su sede en Gibraltar y cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, pagará una tarifa de licencia al propietario de Sports Illustrated, Authentic Brands Group y fondos adicionales en función del número de clientes.

La revista de 57 años, famosa por sus fotografías coloridas y edición anual de trajes de baño, aún genera más de 30 millones de visitantes únicos en su sitio web. El presidente ejecutivo de 888, Itai Pazner, dijo a los inversionistas en una llamada el jueves que espera obtener una participación de mercado del 5% en los estados donde la compañía ofrece apuestas deportivas, y dijo que la marca debería abrir puertas tanto a los clientes como a los casinos que quieran trabajar con él.

“Los socios locales prefieren trabajar con marcas que sienten que tienen más posibilidades de éxito”, dijo.

Las apuestas deportivas en Estados Unidos se han disparado desde que la Corte Suprema comenzó a permitir tales apuestas fuera de Nevada en el 2018. Las casas de apuestas deportivas y los sitios en línea ahora ofrecen apuestas en unos 21 estados. Nueve más lo han legalizado pero aún no lo han implementado. Los juegos de casino en línea, como el blackjack, son una oportunidad aún más grande y lucrativa.

El acuerdo con Authentic Brands tiene una duración de hasta 20 años, según una presentación que la compañía dio a conocer el jueves último. Otorga a Authentic una participación del 4.9% en un joint venture con 888 que incluye el negocio de apuestas Sports Illustrated en Estados Unidos y opciones para aumentar su participación al 19.9%. También incluye la posibilidad de que la marca se utilice en ubicaciones físicas, según un allegado conocedor del asunto que solicitó no ser identificado porque no todos los términos son públicos.

Lanzamiento en Colorado

888 espera lanzar el sitio de apuestas deportivas Sports Illustrated en Colorado en la segunda mitad de 2021, y otros estados lo seguirán. Ya tiene acuerdos para ofrecer apuestas en Nueva Jersey, Indiana e Iowa. La compañía opera sitios en Estados Unidos bajo la marca 888 y proporciona tecnología de apuestas para la marca World Series of Poker de Caesars Entertainment Inc.

Empresas de medios tradicionales como Fox Corp. y Sinclair Broadcast Group Inc. se han asociado con operadores de casinos y en línea para capitalizar el potencial del mercado.

Los ingresos de 888 se dispararon un 52% a un récord de US$ 850 millones el año pasado, impulsados en parte por un aumento en las apuestas en línea durante la pandemia. Aproximadamente el 12% de sus ventas provinieron de Estados Unidos.

Las acciones de 888 subieron un 1.1% a 398.60 peniques (US$ 5.54) en Londres. Han subido un 40% este año.

Authentic compró el nombre de Sports Illustrated, con parte de su propiedad intelectual, por US$ 110 millones a la editorial de revistas Meredith Corp. en el 2019. Moelis & Co. se desempeñó como asesor financiero de Authentic Brands, mientras que Stifel Financial Corp. representaba a 888.