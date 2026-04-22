Un reconocido grupo de hackers norcoreanos es sospechoso de haber perpetrado un robo de casi US$ 300 millones en criptomonedas ocurrido el fin de semana, informó una de las partes afectadas.

Se trata del último incidente de este tipo vinculado a Corea del Norte, cuyo sofisticado programa de ciberdelincuencia utiliza las criptomonedas robadas para financiar el desarrollo de sus armas nucleares, según un panel de Naciones Unidas.

El sitio de noticias sobre monedas virtuales CoinDesk señaló que el robo a la billetera digital de la herramienta de inversión en línea KelpDAO el sábado fue el mayor ciberataque de criptomonedas de lo que va de 2026.

Durante el ataque, dos servidores de cadena de bloques alojados por otra aplicación de tecnología de cripto llamada LayerZero fueron comprometidos, informó KelpDAO el martes.

Esto permitió que un “token” de criptomoneda vinculado a la importante divisa Ethereum fuera “extraído” de KelpDAO, señaló.

Hackers norcoreanos son los principales sospechosos de robo de criptomonedas por casi US$ 300 millones (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)

“El 18 de abril de 2026, KelpDAO sufrió un ataque por el que se sustrajeron aproximadamente US$ 290 millones”, aseguró LayerZero en un comunicado.

“Los indicadores preliminares sugieren que el responsable es un actor estatal altamente sofisticado, probablemente el Grupo Lazarus de la RPDC”, afirmó LayerZero , utilizando las iniciales del nombre oficial de Corea del Norte.

Aseguró a los usuarios que “no hay ningún contagio a otros activos o aplicaciones entre cadenas”.

“Es claramente obra del grupo Lazarus de Corea del Norte. Ningún otro grupo en el mundo tiene la experiencia y el poderío para llevar a cabo un hackeo de este tipo”, señaló el miércoles en una nota Henri Arslanian , cofundador de Nine Blocks Capital Management.

Un panel de la ONU estimó en 2024 que Corea del Norte había robado más de US$ 3,000 millones en criptomonedas desde 2017.