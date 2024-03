Durante el primer día del MWC Barcelona 2024, Leo Ma, vicepresidente de la línea de productos Cloud Core Network de Huawei, dio un discurso inaugural en la “5.5G Core Summit” en el que profundizó sobre el progreso de la red central inteligente y su influencia en las próximas tecnologías de comunicación. Además, destacó el papel crucial de la inteligencia en servicios, redes, y operaciones y mantenimiento (OyM) para impulsar el avance de la industria de las comunicaciones.

Leo afirmó que “la red central inteligente 5.5G incorpora inteligencia de servicio, red y operación y mantenimiento. Ayuda a los operadores a hacer frente a los cambios en usuarios, servicios, modelos de comunicaciones y redes, y también les ayuda a reconstruir la entrada de servicios, redefinir los modelos de negocio y remodelar los enfoques de OyM basados en la nube”.

La inteligencia de servicio reconstruye la entrada de servicios para los operadores

Con el desarrollo de las tecnologías de inteligencia y la introducción de más dispositivos XR, las comunicaciones monomodales han evolucionado hacia las multimodales. El servicio “New Calling”, pionero en inteligencia de servicios, se ha desplegado en 31 provincias de China tras su lanzamiento el año pasado, y actualmente presta servicio a 50 millones de usuarios.

A lo largo de su despliegue, se han puesto en uso comercial múltiples servicios innovadores, como las llamadas de voz visualizadas, la traducción en tiempo real y las llamadas divertidas. Estos servicios pueden proporcionar a los usuarios intercambios de datos multimodales, incluidas conversiones de voz a texto, voz a imagen y gesto a animación.

Además de estas novedosas experiencias, la inteligencia de servicio también ayuda a los operadores a reconstruir la entrada de servicio, transformando las operaciones de solo voz en operaciones de contenido y realizando la transición de las llamadas de voz y video a comunicaciones multimodales para soportar aplicaciones XR inmersivas.

Huawei prosigue su rápido impulso innovador con el lanzamiento de avatares controlados por la voz, que permiten a los usuarios personalizar sus propios avatares basándose en el renderizado en tiempo real. En un futuro próximo, las empresas también podrán personalizar “embajadores de marca” virtuales para promocionar sus marcas.

La inteligencia de red redefine los modelos de negocio

Hay tres lagunas técnicas que impiden a los operadores lograr la monetización de la experiencia en las redes de banda ancha móvil (MBB): no se puede evaluar la experiencia de servicio, los servicios no se pueden optimizar dinámicamente y las operaciones no son de bucle cerrado.

Para solventar las deficiencias mencionadas, Huawei propuso el concepto de evaluación, optimización y monetización (Assessment, Optimization, Monetization, A.O.M) y lo aplicó a través de la solución de experiencia personalizada inteligente (Intelligent Personalized Experience, IPE).

Evaluación: Las experiencias de servicio pueden evaluarse en tiempo real, lo que constituye la base de la monetización de la experiencia. Optimización: Las experiencias de servicio pueden optimizarse dinámicamente, lo que ayuda a maximizar la eficiencia de la red. Monetización: Una vez finalizada una garantía, se envía inmediatamente un informe de experiencia al usuario, para que pueda identificar fácilmente los efectos de ese aval.

La inteligencia de red actualmente potenciada por el concepto A.O.M ayuda a los operadores a conseguir una monetización diferenciada de la experiencia. No se trata de una mera innovación tecnológica, sino más bien de una actualización global de los conceptos y modelos empresariales de los operadores, así como de una remodelación de los modelos de negocio.

La inteligencia de OyM reconfigura los enfoques de OyM basados en la nube

La inteligencia en operación y mantenimiento se convierte en la clave para un funcionamiento eficiente de las redes de telecomunicaciones, impulsando la evolución desde el despliegue automático a la entrega automática de extremo a extremo, y luego a la OyM basada en reglas y grandes modelos.

El Asistente Digital y Experto Digital (Digital Assistant & Digital Expert, DAE) se basa en este enfoque innovador e inteligente de OyM. Al permitir una topología visualizada en la interfaz gráfica de usuario y aprovechar sus ventajas en un gran modelo multimodal, el DAE se sumerge en los flujos de trabajo fundamentales de OyM.

Tomemos como ejemplo la supervisión y resolución de problemas de red, como fallos de enlace, recursos en la nube o licencias. Una vez que el asistente digital detecta los fallos, el experto digital puede analizarlos. En el futuro, se espera que la resolución de problemas se automatice aún más. En un centro FOA (para punto de contacto) de un operador en China, el DAE ayuda a cerrar el 80 % de las incidencias, ahorrando 750 días-persona al mes.

El lanzamiento de la red central inteligente 5.5G no solo marca un salto en las capacidades técnicas, sino también un gran paso para toda la industria de las comunicaciones en su cambio hacia servicios inteligentes, eficientes y personalizados.

A medida que la red central 5.5G se desarrolle y se extienda a más escenarios, la red de comunicaciones será más inteligente, confiable y eficiente, aportará experiencias de comunicación totalmente nuevas a los usuarios y abrirá nuevos modelos de negocio y oportunidades de crecimiento para los operadores.