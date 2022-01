Con 147 y 43 solicitudes de patentes respectivamente al 2021, según el Indecopi, Walter Gonzales Arnao y Juan Palacios Rojas, dos docentes investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), lideran el top de inventores varones peruanos.

Ambos, arquitectos de formación, lideran el Grupo de Investigación Diseño Digital de la UNI, donde impulsan nuevos talentos, las invenciones y su debido registro.

En el 2019, la casa de estudios reconoció a Walter Gonzales y Juan Palacios como los dos profesores investigadores que más patentes de inventos habían logrado.

Gonzales logró en el 2011 -luego de tres años de espera- la primera patente para la UNI con su invención: la carpeta unipersonal plegable.

En su larga trayectoria como inventor -empezó a inicios del 2000- ha desarrollado expedientes de 380 patentes, de las cuales 147 han sido admitidas.

“Más de la mitad han sido rechazadas, en la teoría puede considerarse un fracaso, pero eso no me desmoraliza, todo lo contrario, me motiva a seguir trabajando. Pienso que no hay idea mala, lo importante es creer en lo que uno sostiene, perseverar y trabajar en equipo”, dijo a la agencia Andina.

Baja cultura

Gonzales y Palacios son conscientes que en el Perú todavía no existe una cultura del registro de invenciones.

“Ha sido muy difícil patentar ideas o modelos de utilidad y más de invención. A la fecha la cultura de patentar está caminando, ni siquiera trotando. En la UNI desde el 2011 hasta la actualidad con nuestras patentes tratamos de impulsar este tema. Sin embargo, hay filtros de políticas institucionales -al menos desde el 2019- que limitan nuestra labor”, explicó Palacios.

El investigador hace referencia que en el 2021 trabajaron 115 patentes, presentaron 70, pero solo 3 fueron admitidas por el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual).

“Esto se ha podido reflejar en el último ránking de universidades con más inventos patentados, la UNI bajó del primer lugar al sétimo lugar. En esos resultados pensamos que influyó el cambio de autoridades, tuvimos tres en un año y tal vez no se entendió el trabajo que realizamos. Para este 2022, somos más optimistas” , señala Gonzales.

Inventos

El telar a pedal. Se trata de un telar manual de pedal armable y desarmable confeccionado a partir de cartón prensado para realizar diversos tipos de tejidos gruesos y finos.

Kit Sanitario de prevención contra el COVID-19, compuesto por 5 patentes: pulsera preventiva, calzado con cápsula desinfectante, cámara desinfectante con ozono, protector de rostro y cabello y cápsula desinfectante.

Para este año tienen pensado seguir impulsando la fabricación digital, la incorporación de nuevos talentos y el desarrollo de patentes que tenga relación con el hidrógeno verde, batería de litio y uso de energía renovable.

“Estamos en la búsqueda de nuevos biomateriales y rescatar lo que sería un desecho, para darle utilidad,” resaltó Palacios.

(Fuente: Andina)