Iniciar sesión en Outlook ahora es muy sencillo. Outlook permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico, administrar el calendario, almacenar nombres y números de los contactos y realizar un seguimiento de sus tareas. Este servició de correo electrónico está basado en la web Microsoft, conocido anteriormente como Hotmail, MSN Hotmail, Windows Live Hotmail y Outlook.com.

Actualmente, Outlook es el segundo correo electrónico más usado en el mundo (después de Gmail), pero por muchos años fue el correo más usado y el favorito de los usuarios. Según Microsoft, esto se debe a las nuevas funciones que han creado una plataforma mucho más segura y estable. Además, posee una gran capacidad de almacenamiento, velocidad al navegar y las herramientas como agendas, videoconferencia, chat, calendario, entre muchos otros.

El correo electrónico cuenta también con carpetas que te permitirán clasificar cada uno de los emails (enviados, recibidos, no deseados). Ten en cuenta que estos se clasifican automáticamente, pero también los puedes organizar a tu gusto. Microsoft Outlook cuenta con la posibilidad de “Vista rápida” a cada uno de los mensajes que recibas. Entre sus funciones más destacas está el de añadir otras cuentas de correo e incorporar contactos de Facebook.

Los usuarios de Outlook pueden ingresar desde cualquier parte a sus correos electrónicos. Sin embargo, hay quienes poseen una cuenta pero no la utilizan porque se olvidaron de cómo iniciar sesión, su dirección de correo o su contraseña. Por supuesto, también hay personas que no se han creado una cuenta pero hoy mismo quieren hacerlo para probar la plataforma. No te preocupes, a continuación te detallamos paso a paso todo lo que debes hacer.

¿CÓMO INICIAR SESIÓN EN OUTLOOK?

Iniciar sesión en Outlook es realmente fácil. Solo debes seguir estos pasos:

• Entra en la página de inicio de Live.com

• Escribe tu cuenta de correo electrónico de Outlook en el espacio que se proporciona. Es muy importante que escribas la dirección completa, ya sea que termine con @outlook.com o @hotmail.com.

• Haz clic en el botón Siguiente.

• Para concluir, escribe tu contraseña y dale clic en Iniciar sesión. ¡Listo! Así de sencillo es ingresar en tu cuenta de Outlook.

Cabe mencionar que la aplicación de Outlook, donde puedes iniciar sesión con tu correo gratuito Outlook/Hotmail está disponible tanto para Android como para iOS.

Iniciar sesión en Outlook es rápido y sencillo (Foto: Outlook)

¿CÓMO CREAR UNA CUENTA EN OUTLOOK?

Outlook es una herramienta muy utilizada en el mundo; sin embargo, no es extraño que aún algunas personas no se animen a tener un correo electrónico. Si quieres tener una cuenta, solo debes seguir algunos pasos para registrarte.

• Ingresa a www.outlook.com en el navegador que usas por preferencia.

• Luego, debes hacer clic en “Crear nueva”, te saldrá la opción de crearte una cuenta con una dirección electrónica o con un número de teléfono.

Debes hacer clic en “Crear nueva” para tener un correo en Outlook si antes no lo habías hecho. (Foto: Outlook)

• Al darle clic en “Siguiente” te pedirá que crees una contraseña.

• Tras haber elegido la opción y llenado el espacio de la clave correctamente, te pedirá llenar el código captcha de seguridad. Al hacerlo, solo debes darle clic a “continuar” y listo.

Cabe mencionar que luego deberás ingresar a tu cuenta nueva y llenar tus datos desde la opción “Perfil” > “Información de contacto”. Aquí podrás colocar tu nombre completo, fecha de cumpleaños, país o región, idioma, foto de perfil, etc.

Sigue todos los pasos para crear una cuenta en Outlook. (Foto: Outlook)

¿CÓMO RECUPERAR MI CUENTA DE OUTLOOK?

Para recuperar tu cuenta de Outlook.com, deberás ingresar a la página de recuperación de cuentas de Microsoft. (CLIC AQUÍ)

• Introduce el correo electrónico que deseas recuperar y otra donde puedan ponerse en contacto contigo.

• Escribe los caracteres que aparecen en pantalla y haz clic en “Siguiente”.

• Una ventana de diálogo te solicitará introducir el código que te han enviado al correo electrónico de contacto.

• Introduce dicho código y haz clic en “Comprobar”. Completa el formulario con la mayor cantidad de información acerca de tu cuenta y haz clic en “Enviar”.

Recuerda que también puedes utilizar este método para recuperar tu cuenta de Outlook.com en el caso de que esté bloqueada.

Es fácil recuperar una cuenta en Outlook. Solo sigue los pasos. (Foto: Outlook)

¿CÓMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE MI CORREO DE OUTLOOK?

Para cambiar la contraseña de tu correo de Microsoft debes iniciar sesión en Outlook.com y seguir los siguientes pasos:

• Una vez que inicies sesión, dirígete al menú “Configuración”, ubicado en la esquina superior derecha, y haz clic en “Mi cuenta”.

• En la página que se abre, ingresa en “Tu información”. Allí aparecerá la opción de cambiar la contraseña, al darle clic te enviará a una nueva página.

• Coloca tu contraseña actual y luego tu nueva contraseña. Abajo deberás colocar de nuevo tu contraseña nueva y si deseas seleccionar la opción de cambiarla cada 72 días.

• Después de todo, haz clic en “Guardar” para terminar el proceso.

Outlook también te permite cambiar la contraseña y hacer que te sugieran volverlo a hacer dentro de 72 días. (Foto: Outlook)

¿CÓMO ENVIAR UN CORREO CON OUTLOOK?

Los pasos para enviar un correo electrónico desde Outlook son, al igual que todos los procesos, rápidos y sencillos. Para hacerlo debes haber iniciado sesión e ingresar a tu bandeja de entrada. Luego sigues el siguiente procedimiento:

• Dale clic a “Mensaje nuevo” en la parte superior izquierda. Abrirá una pestaña donde podrás escribir tu correo electrónico, añadir emoticones o caritas, etc.

• Escribe a quién lo envías (destinatario). Si la persona forma parte de tus contactos, puedes escribir su nombre desde allí. De no ser así, puedes escribir su dirección de correo electrónico completa.

• Escribe el tema en el recuadro “Asunto”.

• Posteriormente, escribe el mensaje en el recuadro inferior. Este puede ser tan corto o tan complejo como desees.

• Cuando hayas terminado el mensaje, presiona “Enviar”. Listo, así de simple habrás enviado un correo electrónico.