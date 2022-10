La nueva tableta de gama alta de Apple, el iPad Pro de sexta generación, que llegará a las tiendas el miércoles, incorpora por vez primera el chip de fabricación propia M2, lo que le confiere una enorme potencia y la convierte, de facto, en una computadora que nada tiene que envidiar a ciertos MacBook.

Para comprender mejor lo que supone la integración de M2 en una tableta, cabe recordar que es el mismo chip que usan, por ejemplo, el computador ultraligero MacBook Air y la versión pequeña del computador de gama alta MacBook Pro.

Según pudo comprobar Efe, el nuevo microprocesador dota a la tableta de una potencia insólita en un dispositivo de estas características, haciéndola significativamente más rápida que sus antecesores en procesos que consumen gran cantidad de recursos como por ejemplo edición de videos largos de alta calidad.

El motor multimedia de alto rendimiento del chip acelera la codificación y decodificación en formato ProRes hasta triplicar la velocidad al pasar proyectos de video a este formato.

Es precisamente en el campo de la edición de video donde más se nota esta mejora, ya que el M2 convierte el iPad Pro en lo que en esencia es una sala de edición cinematográfica capacitada para ir mucho más allá de trabajar con grabaciones domésticas o proyectos menores.

Cabe plantearse, por tanto, a qué público resulta útil esta enorme capacidad, puesto que un profesional del video y la imagen puede permitirse la inversión, pero un particular que use la tableta para tareas más mundanas apenas encontrará razones que justifiquen los US$ 799 del Pro frente a los, por ejemplo, 449 dólares del modelo básico de iPad.

Otra de las funcionalidades que permite el chip es lo que Apple ha bautizado como “puntero flotante”, por la que al acercar el lápiz de segunda generación (compatible con la tableta), se detectan las señales electromagnéticas a una distancia de hasta 12 milímetros y, sin que se produzca contacto físico, el iPad Pro permite previsualizar efectos como el grosor del trazo o el resultado de mezclar varios colores.

La cámara trasera es de 12 megapíxeles con un ultra gran angular adicional de 10 megapíxeles; la frontal es un ultra gran angular de 12 megapíxeles; la pantalla Liquid Retina está disponible en 11 pulgadas o 12.9 pulgadas y las opciones de almacenamiento llegan hasta los 2 terabytes.

Los colores disponibles son gris y plateado.

