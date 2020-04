Por Tara Lachapelle

Se suponía que el modelo de negocio de Netflix Inc. solo debía funcionar a menos que –y hasta que– llegara una recesión, o eso decía el sentido común.

Pero finalmente no fue así. Ahora estamos en una recesión confinados en el hogar, y Netflix, junto con Zoom, Instagram, TikTok y Amazon, ha definido la experiencia.

Refugiados, aburridos y listos para usar streaming, casi 16 millones de usuarios se suscribieron a Netflix en el primer trimestre, según resultados dados a conocer el martes, casi el doble de lo que esperaban los analistas. La mayoría de aquellos que han comenzado a usar streaming aparecieron en marzo, cuando el Covid-19 y las órdenes de cuarentena se propagaron desde China hasta Italia, Estados Unidos y otros lugares.

Este es un ritmo de crecimiento significativo que no durará, como incluso admite Netflix. Pero lo que es más importante, detrás de esa cifra hay un consumidor que puede estar más convencido que nunca de que Netflix es una necesidad. Eso todavía no se aplica a otros servicios de streaming de video.

Walt Disney Co. lanzó Disney+ en noviembre, y para cuando llegó la pandemia, es posible que los usuarios ya hubieran agotado su mejor contenido nuevo, como su serie “ The Mandalorian ”, del mundo de “ Star Wars ”.

En tanto, Netflix tuvo una tripleta de éxitos solo en febrero y marzo que muestran la refrescante amplitud de su biblioteca: su salvaje docuserie “ Rey Tigre ” tuvo un promedio de 19 millones de espectadores durante los primeros 10 días tras su lanzamiento, según Netflix.

Una semana después se estrenó la tercera temporada de “Ozark”, una serie muy oscura llena de inteligentes giros que, me atrevo a decir, recuerda la calidad de HBO. También llegó “Love Is Blind”, que dio un nuevo giro a los reality shows de citas y que, por casualidad, presagió lo que desde entonces se ha convertido en una realidad para muchas personas: tener citas de forma remota antes de conocer a la otra persona.

En un momento en que Netflix nunca había tenido tanta competencia, el servicio está demostrando su valor. “Hasta ahora, los nuevos paquetes han sido complementarios, no sustitutos”, señaló Michael Nathanson, analista de MoffettNathanson LLC, en un informe del 17 de abril. Concluyó que cerca de 80% de las personas que usan Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ y Apple TV+ también utiliza Netflix:

Por supuesto, con Hollywood paralizado, Netflix y sus rivales tendrán dificultades para mantener sus aplicaciones abastecidas con suficiente contenido para que los suscriptores se mantengan leales.

La buena noticia para Netflix es que aún podrá lanzar toda su programación originalmente planificada para el segundo trimestre (dice que la cuarentena generalizada está haciendo más difícil crear versiones dobladas en otros idiomas por el momento). Es difícil predecir algo más allá de este trimestre para cualquier industria.

Con las nuevas producciones en espera, el flujo de caja libre de Netflix fue realmente positivo. Pero, en todo caso, esta demanda insaciable de contenido es un recordatorio de que las compañías de streaming tendrán que seguir gastando para mantener contentos a los suscriptores, y ser creativas acerca de cómo convertir esta nueva industria en una siempre rentable.

Aun así, ahora está claro que la noción de que una recesión haría que el mercado crediticio se volviera en contra de Netflix y rompiera su modelo de negocios tuvo poca visión a futuro.

Del mismo modo, se demostrará gradualmente que otros puntos de vista extremos están errados: es el segundo año de las guerras de streaming y todavía no hay un “ asesino de Netflix ”, ni Netflix es el asesino que destruirá a todos sus nuevos imitadores. Todos ellos son positivos para los consumidores.

Ciertamente es justo seguir discutiendo sobre la valoración absurda de Netflix: su valor empresarial de US$ 200,000 millones es más de 40 veces el Ebitda ajustado.

Los inversionistas están “tratando a esta compañía como si fuera Amazon”, como si fuera a sacar a todos sus rivales del negocio, lo cual es poco probable, señaló el martes Michael Pachter , analista de Wedbush Securities, durante una entrevista con Bloomberg TV. Dijo que el precio de las acciones es “extremadamente optimista”, y tiene razón.

Es solo que Netflix no le ha dado a nadie una razón para no serlo, o al menos no todavía. Y un poco de optimismo es revitalizador en este momento.

