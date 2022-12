Luis Loayza Díaz, gerente de categoría cómputo, Telefonía y Videojuegos de Grupo EFE, señaló a gestion.pe que a noviembre, el mercado decreció -6%, “que es un buen resultado frente al decrecimiento de -41% de laptops no gamers. Esto explicado básicamente por un efecto pospandemia”.

Respecto al ticket promedio, dijo que está por debajo del 2021, “básicamente por una mayor competencia en los modelos de entrada (cybers)”, declaró. Sin embargo, resaltó que ellos esperan “crecer por encima del 4%”.

Por su parte, Eduardo Miranda, gerente comercial de IT de LG señaló que para el próximo año se estima un mercado muy similar al actual, “lo que podría hacer que los precios tengan ligero incremento debido a la inflación importada, pero compensada por la baja en los fletes navieros y el decrecimiento del consumo interno”.

Sin embargo, dicho incremento sería menor al observado en el 2021, año en el que debido a la pandemia los precios y consumo en tecnología registraron fuertes incrementos.

“Fue un escenario demasiado atípico de precios y consumo. En cambio, en el 2022, con problemas sociales y políticos internos, el éxito de las vacunas para controlar la mortalidad, el retorno a la presencialidad y el arribo de mercadería pensada para la demanda del año anterior, sumada a la aparición de contenedores extraviados productos del reordenamiento del trafico naviero, generaron una sobreoferta que hizo que los precios de los equipos tecnológicos, incluidas las portátiles, tengan que ser ajustados hacia abajo”, indicó.

Lo que se viene

EFE espera para el 2023 que la categoría de laptops gamers mantenga un crecimiento cercano a las dos dígitos, “vemos oportunidad en provincias y en el mercado digital”.

Asimismo, comentó que entre los usuarios se observa una mayor exigencia respecto a la experiencia de juego; “se genera mayor demanda de tarjetas de videos y procesadores mas potentes y de última generación”.

Por su parte, Miranda de LG destacó que la categoría de equipos gamer ha tenido y tendrán un crecimiento continuo para los próximos años ya que no deja de crecer desde que inició hace más de cuatro años. “Sin embargo, no es una categoría en donde las portátiles de LG estén presentes en Perú. Esto es debido más a un tema de tamaño de mercado y sus precios, consideramos que aún no es el momento para ingresar con equipos con estas características”.

Si bien la marca no compite directamente con laptops, cuenta con monitores para atender el segmento gamer. “Realizaremos importantes anuncios en este segmento para el 2023, la intención siempre será mejorar la experiencia de un usuario tan exigente como el gamer. En este sentido, pensamos hacer desde mejoras estéticas a los diseños, hasta elevar la velocidad de refresco en algunos tamaños y hacer cambios en la tecnología de paneles”.

A su turno, Danella Canepa, marketplace hardlines manager de Mercado Libre Perú, mencionó a gestion.pe que los usuarios buscan laptops gamer con un almacenamiento más amplio (512GB) y pantallas grandes.

“Las laptops gamer más vendidas son de 16″. Además, el 80% tienen el procesador AMD; con tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1650 / 3060 / 3050 o línea del procesador: Ryzen-5 o Ryzen 7″, detalló.

Respecto al ticket promedio de compra para laptops gamer en el marketplace, precisó que este aumentó un 5% año contra año, teniendo un promedio de S/5,100.

Dato

La industria gamer, según estimados de Google, contaría con 289 millones de jugadores activos en Latinoamérica.