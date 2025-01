Taipéi.- La tecnológica taiwanesa Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, está trabajando con la estadounidense Nvidia para desarrollar robots humanoides, en medio del auge global de la inteligencia artificial (IA), aseguró el presidente y consejero delegado de la compañía isleña, Young Liu.

En declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias CNA, Liu manifestó que Foxconn está adoptando las tecnologías de software y las plataformas de hardware de Nvidia para desarrollar robots similares a los humanos en Kaohsiung, una importante ciudad portuaria del sur de Taiwán.

Foxconn, que ya ha introducido robots no humanoides en algunas de sus líneas de producción mediante las tecnologías de Nvidia, está planeando lanzar robots con forma humana en otros servicios, incluida la industria de la salud, afirmó Liu, sin proporcionar más detalles al respecto.

La asociación entre Foxconn y Nvidia viene de lejos: la tecnológica taiwanesa es el principal fabricante de los servidores GB200 de la firma estadounidense, que resultan fundamentales para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial.

En este sentido, Liu adelantó que las ventas consolidadas de Foxconn superarán los 7 billones de dólares taiwaneses (unos US$ 212,600 millones) en 2025, frente a los 6.2 billones (US$ 188,447 millones) logrados en los primeros once meses del año pasado, gracias a la fuerte demanda mundial de aplicaciones de IA.

Fundado en 1974, Foxconn es el fabricante de productos electrónico por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Al igual que otras compañías tecnológicas, Foxconn se ha visto fuertemente beneficiada en los últimos meses por el optimismo en torno al desarrollo de la IA: sus acciones en la Bolsa de Taiwán han acumulado un alza del 74 % en el último año.