La inteligencia artificial (IA) se encuentra acaparando la atención de la Internet que con sus más recientes hallazgos resuenan en la comunidad tecnológica, y los peruanos ya sacan provecho de ella.

EVA (Enhance voice assistant), producto de la startup peruana Curador, es el primer bot en Latinoamérica capaz de transcribir, resumir y traducir audios de voz utilizando inteligencia artificial.

La tecnología que usa es la misma que la de ChatGPT, el chatbot de la empresa estadounidense OpenAI, y que viene revolucionando y creciendo exponencialmente durante los primeros meses del año.

¿Qué hace EVA?

El bot peruano, que llegó a los 2,000 usuarios la última semana, funciona como un contacto más dentro del aplicativo de mensajería, pero que guarda un potencial capaz de traducir e interpretar mensajes con solo oírlos.

La startup peruana detalló sobre el desarrollo de EVA y sobre su trabajo: facilitar el acceso a las personas a tecnologías emergentes.

Así, Christian Pasquel, CTO de Curador, contó que como en otros proyectos, esta empezó como una herramienta interna.

“Estábamos 3 semanas de full reuniones. Siempre nos mandamos audios en el equipo y yo no tenía cabeza para escucharlos. Yo me había hecho herramientas para conectarme a inteligencias artificiales. Viendo que la gente usaba más audios, hice una herramienta que me los resuma. Así se convirtió luego en un producto”, contó el CTO en diálogo con Gestion.pe.

En suma, el bot se activa ingresando un saludo al contacto por texto. Un simple “hola” activará el bot que se presentará como EVA (versión 0.3), dando a conocer sus servicios en dicha conversación.

Cuando el usuario envíe el audio de voz, el bot procesará el material. Una vez termine ese proceso, brindará opciones para que el usuario elija entre resumirlo, transcribirlo o preguntar, esta última función se encuentra en fase de prueba y permite incidir específicamente en un punto del audio.

¿Cómo funciona EVA?

Tal como lo hace la popular herramienta de OpenAI, ChatGPT, la interfaz del bot EVA utiliza el API de dicha inteligencia artificial, por el que la empresa paga cada vez que se use.

“Pagas por uso (del API); que básicamente es como reconoce las palabras. En inglés, a 100 palabras -mas o menos- 75 tokens”, manifestó el CTO, que también agregó que se encuentran en una etapa en la que financian los gastos a través con recursos que captaron de inversionistas en un primer levantamiento de capital.

En tanto, agregó que mientras discutían sobre su uso en WhatsApp, decidieron establecer que los usuarios puedan comunicarse de la manera más humana posible, “¿para qué cambiar la manera como se comunican?”.

La implementación del bot fue tan rápida como los cálculos de la inteligencia artificial que usa. Según el CTO, un jueves estaba viendo el bot, el viernes decidieron trabajar en él y ese mismo fin de semana lo tenían convertido en un bot inteligente. “El lunes lo anunciamos y el martes ya estaba operativo”, dijo.

¿Cómo se puede implementar esta tecnología en otros rubros?

De acuerdo a Christian Pasquel, el bot inteligente de Curador, que puede tener 200 usuarios en un buen día, tiene un largo trecho por recorrer en cuanto a su desarrollo y las funciones que tenga a futuro.

Según el CTO, están llevando a cabo experimentos para aprovechar al máximo el potencial de EVA, tanto para que trabaje de manera b2b con bases registrales o para encargarse de pedidos y solicitudes de los usuarios.

“El bot bien podría encargarse de mandar un audio, tú solo le dices, mándame esto. Esto ayudará a los negocios o personas que reciben muchos mensajes y no pueden atender todos o lo revisan al final del día. Lo que pueden hacer es detectar el nivel de estrés de la persona en su mensaje, para priorizar todas las comunicaciones que reciben ”, sostuvo.

No obstante, al estar alojados dentro de la plataforma de WhatsApp, se encuentran limitados a trabajar con las opciones que se brinda mediante el aplicativo.

La tecnología ocupa varios lenguajes de programación entre los que se encuentra Node, Python y Wolfram como los principales, ha recibido la acogida del público “porque solo hace 1 cosa, y la hace bien”.

“Estamos evaluando la experiencia de usuario para monetizarlo. También estamos en conversación con empresas que quieren adaptarlo a sus flujos y procesos. (...) La idea es que los usuarios no tengan que saber nada sobre el trasfondo de la creación de la tecnología, sino que sea más fácil de entender para su uso”, dijo el CTO.

¿Cómo se activa la traducción en EVA?

La traducción, pese a que no se muestra en un primer momento en las opciones del bot, se encuentra habilitada para quienes saben cómo hacerlo.

Para activar la opción de traducir, se debe primero entrar en el modo desarrollador del bot. Para ello, se debe enviar un mensaje de audio diciendo: “Activate Developer Mode” (Activa modo desarrollador en español).

Una vez se envíe el mensaje de voz, se podrá acceder a las funcionalidades de traducción del bot. En la pantalla se mostrarán las opciones de idioma del aplicativo en inglés, alemán y portugués.

