Pocas empresas dedican más de sus ingresos a la investigación que Huawei Technologies Co., para la cual el desarrollo de nuevas tecnologías busca frustrar las sanciones comerciales y de inversión de Estados Unidos.

El gigante tecnológico más grande de China casi duplicó su presupuesto de investigación y desarrollo en los últimos cinco años a US$ 22,100 millones en el 2021, más que cualquier compañía en el mundo fuera de Estados Unidos. Eso significa el 22.4% de sus ventas ese año: casi el doble de las proporciones de Amazon.com Inc. y Alphabet Inc., y más del triple de Apple Inc. Solamente Meta Platforms Inc. estuvo cerca entre el llamado contingente Faang con un 20.9%, según muestran datos compilados por Bloomberg.

Ese fondo cada vez mayor resalta el vital esfuerzo de Huawei para desarrollar chips, equipos de red e incluso teléfonos inteligentes libres de tecnología estadounidense, que fue prohibida en el 2019 después de que Washington acusara a Huawei de poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.

Las extensas sanciones acabaron con casi una tercera parte de los ingresos en el 2021, inflando la proporción que la empresa china gastó en investigación, aunque sigue siendo superior en términos absolutos al año anterior.

“El verdadero valor de Huawei radica en las capacidades de I+D que hemos adquirido a través de nuestra constante inversión a largo plazo en investigación”, dijo Meng Wanzhou, la hija mayor del fundador multimillonario, Ren Zheng Fei, en marzo durante su primera sesión informativa desde que salió del arresto domiciliario en Canadá. “La ley básica de la empresa prevé que gastaremos el 10% de nuestros ingresos anuales en I+D”.

Huawei, que no cotiza en bolsa, fue una de las seis empresas en todo el mundo que gastaron más de US$ 20,000 millones en I+D el año pasado, según muestran datos de Bloomberg. Rivalizó con Microsoft Corp. y puso unos US$ 1,000 millones menos que Apple y aproximadamente US$ 2,500 millones menos que Meta. Ese enfoque ha dado sus frutos hasta ahora: el gigante chino de redes recibió 2,770 patentes estadounidenses el año pasado, lo que la ubica en el puesto 5 detrás del eterno líder International Business Machines Corp., según un estudio independiente.

Amazon y Alphabet se destacaron por encima de todas con desembolsos totales de US$ 56,000 millones y US$ 31,600 millones, respectivamente. La mediana entre las 15 empresas del índice SuperTech fue de US$ 2,900 millones.

Si bien las sanciones impuestas durante la presidencia de Donald Trump han obstaculizado su negocio de teléfonos inteligentes y prohibido su tecnología 5G en partes de Europa y Asia, la compañía logró recaudar capital mediante la venta de activos y confiando en su cartera de propiedad intelectual líder en la industria.

En el 2021, Huawei vendió su unidad de telefonía Honor a un conglomerado dirigido por el Estado, y descargó su negocio de servidores x86 en otro consorcio chino.

Pero su capacidad de gasto tiene límites.

Si bien el presupuesto de investigación de Huawei para el 2021 se duplicó con respecto a cinco años antes, según sus informes anuales, el crecimiento anual se desaceleró. Meta cuadriplicó sus propios gastos, en función de su nuevo enfoque en el desarrollo de tecnología de metaverso. Amazon triplicó con creces su propio presupuesto de I+D, según las cifras del año calendario recopiladas por Bloomberg, que reflejan diferentes períodos fiscales.

La firma china dijo que tenía 195,000 empleados en el 2021, de los cuales 107,000, el 55%, “trabajaban en I+D”. Una comparación precisa del personal técnico es difícil ya que varias empresas utilizan definiciones diferentes. En comparación, unos 60,000, o un tercio de los empleados de Microsoft, están clasificados como personal de I+D, según su informe anual.