OpenAI está implementando un nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para mejorar las capacidades de ChatGPT en codificación, ciencia y una amplia gama de tareas laborales, semanas después de que Google, de Alphabet Inc., pusiera a la startup a la defensiva con el exitoso lanzamiento de Gemini 3.

El nuevo modelo, GPT-5.2, es más rápido y más hábil para encontrar información, escribir y traducir, según informó la empresa el jueves. El software, disponible en tres niveles, también pretende mejorar la imitación del proceso humano de razonamiento para manejar tareas más complicadas y largas en campos como las matemáticas y la programación.

OpenAI, que en su día fue líder indiscutible en el desarrollo de la IA, se enfrenta ahora a una renovada competencia por parte de Google y Anthropic, que han presentado nuevos modelos en las últimas semanas.

Gemini 3 de Google, en particular, ha recibido elogios por sus capacidades de razonamiento y codificación, y rápidamente se ha situado en lo más alto de las clasificaciones de IA más seguidas en LMArena y Humanity’s Last Exam.

A principios de este mes, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró el “código rojo” en un memorándum de la empresa y afirmó que los recursos internos debían redirigirse para acelerar las mejoras de ChatGPT.

La directiva se hizo eco de la medida ampliamente difundida de Google de emitir un código rojo poco después del lanzamiento de ChatGPT hace tres años.

Con GPT-5.2, OpenAI compite por atraer a más clientes empresariales y aumentar sus ingresos, ya que se ha comprometido a invertir más de un billón de dólares en infraestructura para apoyar el desarrollo de la IA.

Con ese fin, la empresa afirmó que el modelo está diseñado para “desbloquear aún más valor económico para las personas”, entre otras cosas, mejorando la creación de hojas de cálculo y presentaciones, así como la escritura de código.

GPT-5.2 comenzará a estar disponible para los usuarios de pago el jueves. En agosto, OpenAI lanzó un nuevo modelo muy esperado llamado GPT-5 que recibió críticas mixtas, y algunos expresaron sus dudas sobre si representaba un cambio revolucionario con respecto a las ofertas anteriores.

En noviembre, OpenAI lanzó una versión más reciente del modelo, la 5.1, pero esa actualización pronto quedó eclipsada por la más potente Gemini 3.

En una entrevista con la CNBC el jueves, Altman dijo: “Gemini 3 ha tenido menos impacto en nuestras métricas de lo que quizá temíamos”. Altman también dijo que espera que OpenAI salga de su modo de alerta roja en enero “en una posición muy fuerte”.

OpenAI también dijo que ha comenzado a implementar un software que puede predecir la edad de los usuarios, una medida que está tomando para ayudar a controlar cómo responde ChatGPT a los menores de 18 años.

En una rueda de prensa celebrada el jueves, el director ejecutivo de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, afirmó que la empresa quiere introducir esa función antes de lanzar un “modo para adultos” que, según había dicho anteriormente Altman, podría permitir usos como “erótica para adultos verificados”.

Simo afirmó que el “modo para adultos” se lanzará en el primer trimestre del próximo año.