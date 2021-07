Las actualizaciones de un aplicativo no solo sirven para gozar de nuevas herramientas o añadir detalles en la interfaz de una plataforma, también son útiles para brindar mayor seguridad y privacidad, dos cosas fundamentales para no ser víctima de los ciberdelincuentes. No solo los aplicativos móviles necesitan de una actualización, así que aquí le enseñaremos cómo revisar los programas de una computadora, en especial Google Chrome.

¿Por qué es necesario saber si está actualizado o si tiene una mejora pendiente? simple, porque una versión obsoleta (antigua) de Chrome puede afectar tanto la seguridad como el rendimiento del referido buscador.

Las irregularidades de Chrome podrá apreciarla cuando se encuentre navegando por internet y de repente una página web o un video en YouTube demora mucho tiempo en cargar, esto independientemente de la velocidad de su Internet. En ese sentido, si observa fallos inusuales mientras navega debe cerciorarse si hay alguna actualización pendiente.

Además, las extensiones de Google Chrome, las cuales son como aplicaciones que instala al interior del navegador para tener una mejor experiencia, pueden dejar de funcionar repentinamente o abrir brechas que faciliten el trabajo de los ciberdelincuentes para introducir un Malware (virus informático) y acceder a su información personal.

Cómo verificar si Google Chrome está actualizado

Desde una computadora ingresar a Google Chrome y abrir una ventana nueva.

y abrir una ventana nueva. Dirigirse a los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha (፧).

Se van a desplegar varias opciones y tiene que hacer clic en “Configuración”.

En la parte izquierda le aparecerán varias opciones y tiene que presionar donde diga “Acerca de Chrome” o “Información de Chrome”.

Aquí podrá corroborar la versión de Google Chrome y si tiene una actualización pendiente.

"Google Chrome está actualizado" (Foto: Mag)

Si tiene una actualización pendiente debe hacer clic en el apartado y automáticamente comenzará a descargarse la última versión del navegador. Es importante aclarar que de vez en cuando se tiene que comprobar el estado de Google Chrome para que se mantenga actualizado y actué de forma veloz y segura como se caracteriza.

