“El potencial de América Latina es inmenso”. Son palabras del consejero delegado de Google, Sundar Pichai, demuestra un interés genuino por la región y aboga por una transformación digital sostenible en la que gobiernos, empresas y sociedad civil “se unan” en favor del desarrollo económico de la mano de la tecnología.

“Nosotros vamos a hacer nuestra parte”, insiste. Pichai anunció una inversión millonaria en la región del gigante tecnológico valorada en US$ 1,200 millones para los próximos cinco años, pero en el marco de la IX Cumbre de las Américas, que se celebró la semana pasada en Los Ángeles, buscó alianzas y compromisos con los líderes latinoamericanos para seguir avanzando en la misma dirección.

“Los gobiernos, las empresas, la comunidad empresarial y las organizaciones sociales deben unirse. No hay otra manera para lograr cambios”, afirma.

Los retos para los gobiernos

Pichai delinea tres focos fundamentales para que los gobiernos pongan sus esfuerzos y hagan de la transformación digital un trampolín para la generación de riqueza en el continente más desigual del mundo.

Primero “inversión y crecimiento en una infraestructura digital sostenible, incluido el apoyo a la expansión del acceso a internet. Así que ese es un gran rol que los gobiernos tienen que jugar.

El segundo es definitivamente capacitar a la gente, programas de formación de trabajadores, apoyar el espíritu empresarial con las políticas correctas va a ser importante. Y tercero, los Gobiernos tienen un papel importante en promover la innovación responsable”.

Pero también, advierte, es clave “la elaboración y creación de entornos adecuados, ya sea para la privacidad, la interoperabilidad de los flujos de datos transfronterizos y el comercio electrónico”.

“Tener una legislación de marcos legales adecuados de una manera que respalde todo esto, creo que es igualmente crítico. Así que mi conversación con los líderes será compartir el compromiso de Google con la región a largo plazo y articular lo que estamos haciendo como empresa, pero también animar a los Gobiernos a hacer más en todas estas áreas”, agrega.

¿Dónde invertirá Google?

Los US$ 1,200 millones que Google va a poner sobre la mesa en Latinoamérica centrarán su actividad en el fortalecimiento de infraestructuras, el desarrollo de talento tecnológico, los ecosistemas para el emprendimiento y el fortalecimiento de las comunidades más vulnerables.

“Vemos muchos países capaces, a los que llamamos ‘velocistas digitales’, que de manera efectiva al invertir en la economía digital pueden impulsar el crecimiento. Saben que hemos tenido éxito al poner el foco en este asunto en otras partes del mundo, y tiene que estar enfocado desde el sector privado y desde los Gobiernos en las personas, la infraestructura, la tecnología y las políticas -afirma-. Eso es lo que da lugar a la transformación digital”.

Pichai subrayó además la puesta en marcha del cable de conectividad submarino Firmina, que conectará América del Norte con América del Sur a través del Atlántico y que esperan esté operativo para el año entrante.

“Cuando hacemos estos proyectos de infraestructura de muy alto perfil, realmente nos enfocamos en las regiones donde lo estamos haciendo. Entonces, Firmina, en combinación con las regiones donde tenemos Google Cloud en Santiago de Chile y en Sao Paulo en Brasil, todo eso crea la columna vertebral para que la economía digital prospere”, agrega, mientras insiste en la democratización de estos servicios a través de la gratuidad que ofrece Google.

Parte del compromiso anunciado hará hincapié en incrementar el equipo de ingeniería en Brasil, con foco en áreas esenciales como la privacidad y la seguridad, así como en la creación y desarrollo de mejores productos para la región y el mundo.

Mientras que otra cantidad importante irá destinada a la formación en habilidades digitales, otorgando un millón de becas, para impulsar el empleo de calidad a través del programa “Crece con Google”, con el que la compañía lleva ya capacitadas a casi 8 millones de personas desde el 2017.

Además, Pichai también destaca los US$ 300 millones -de esos US$ 1,200- que apoyarán a organizaciones no gubernamentales, especialmente aquellas que trabajan por reducir la brecha de género y la sostenibilidad medioambiental.

“Google.org otorgará US$ 300 millones en los próximos cinco años. Y eso se centra en apoyar a las organizaciones sin fines de lucro, que realmente se centran en las oportunidades económicas para las mujeres, los jóvenes, incluidas las empresas indígenas dirigidas por mujeres, y eso es una gran parte de en lo que nos hemos centrado”, indica.

Otros actores en la región

Preguntado por las grandes inversiones que están haciendo potencias como China en Latinoamérica, Pichai ve una oportunidad en la llegada de otros actores en escena.

“Cuando hacemos estas cosas, otros lo notan y eso ayuda a validar los esfuerzos en la región y, con suerte, atrae a otros a la mesa también. Entonces creo que es importante pensar que todos hacemos esto teniendo en cuenta los beneficios para los ciudadanos de América Latina, y recibir inversiones de todo el mundo realmente ayudaría a impulsar un progreso más rápido”, considera.

“Así que creo que esos son aspectos que mejorarán (a luchar contra) la desigualdad en general”, sostiene.