Los servicios de transmisión en línea ya han subido el precio de las repeticiones de programas de televisión, las comedias de stand-up y los contratos con los principales productores. Ahora van por las películas de gran éxito de los estudios detrás de “Rápido y Furioso” y “Spider-Man”.

Universal Pictures y Sony Pictures han comenzado a negociar con servicios de streaming y redes de televisión por cable para licenciar su próxima ronda de películas para video doméstico, comenzando con títulos que se estrenarán en el 2022.

Paramount Pictures, de ViacomCBS Inc., también tiene películas para vender, aunque puede esperar a que uno de los otros estudios lo haga primero.

Los acuerdos podrían generar US$ 250 millones al año a cada estudio y, en algunos casos, más, según personas familiarizadas con el tema. Amazon.com Inc., Netflix Inc. y Hulu han manifestado su interés en los derechos, al igual que HBO y Starz, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones se encuentran en etapas preliminares.

Alrededor de seis servicios estarían compitiendo por los derechos, que permitirían a las compañías de transmisión en línea exhibir las películas cerca de nueve meses después de que se hayan estrenado en los cines.

Las plataformas ganadoras podrían tener los derechos exclusivos durante 18 meses y luego recuperarlos por un segundo período de tiempo, varios años después.

Pero las empresas están discutiendo muchas opciones, especialmente porque las empresas de medios más grandes ahora tienen que nutrir a sus propios servicios de streaming.

Pero hay otro giro en estas negociaciones: algunos servicios de streaming han preguntado si los estudios estarían interesados en producir películas originales solo para ellos, dijo una de las personas.

Es una nueva señal de como el streaming está cambiando la forma en que opera Hollywood, y los servicios en línea están adquiriendo más productos de alta calidad de la industria, en lugar de conformarse con repeticiones y películas de serie B.

Actualmente, HBO de AT&T Inc. tiene los derechos exclusivos de las nuevas películas de Universal, una colección que incluye las últimas entregas de las franquicias “Mundo Jurásico” y “Rápido y Furioso”.

Starz, que es propiedad de Lions Gate Entertainment Corp., tiene los derechos exclusivos de las películas de Sony, incluidas las últimas secuelas de “Jumanji” y “Spider-Man”.

Tanto HBO como Starz están tratando de renovar sus acuerdos actuales, que expirarán a fines del próximo año. Pero se enfrentan a la competencia de servicios de streaming con mucho dinero (Netflix, Amazon y Hulu) y están negociando con estudios que son propiedad de empresas que también tienen servicios de transmisión en línea.

Si bien la importancia de la programación original sigue creciendo para los servicios de streaming y las redes de televisión de pago, las películas de gran presupuesto recién salidas de los cines siguen siendo un atractivo importante para el entretenimiento en el hogar.

La forma en que se desarrolle la ronda actual de negociaciones podría indicar un cambio fundamental en quién obtiene las películas más nuevas para verlas en casa.

Netflix fue el primer servicio de transmisión en línea en obtener los derechos de películas de un estudio importante cuando se adjudicó los títulos de Disney lanzados del 2016 al 2018, incluidos “Moana”, “Avengers: Infinity War” y “Los Increíbles 2”. Eventualmente, Disney rechazará renovar el acuerdo y preferirá enriquecer la oferta de su propio servicio de streaming, recientemente creado. Las películas de Disney ahora aparecen en Disney+.

Netflix todavía tiene los derechos de las películas de Illumination, el estudio de animación afiliado a Universal detrás de “Mi Villano Favorito”, así como de las producciones animadas de Sony. Tanto Universal como Sony tendrán que decidir si seguirán licenciando sus películas animadas por separado o si las agruparán.

De cualquier manera, es probable que la afluencia de nuevos postores produzca una gran ganancia inesperada para Sony Corp., Comcast Corp. y otros propietarios de estudios cinematográficos.

Pero una empresa como Comcast tendrá que decidir si los acuerdos se ajustan a su estrategia. Posee Universal y recientemente lanzó su propio servicio de transmisión en línea, Peacock.

Universal también está planificando alquilar sus nuevas películas bajo un modelo de pay-per-view solo semanas después de su estreno en los cines, lo que podría afectar el valor posterior de esas películas.